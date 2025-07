Au cours des deux dernières décennies, CeraVe est passé d'un secret local soutenu par le derme aux États-Unis à un phénomène mondial, construisant une marque inclusive qui plaît à tous les genres et à toutes les générations. Ce qui demeure inchangé, ce sont les renseignements fondamentaux de la marque, à savoir que la plupart des problèmes de peau sont liés à la perturbation de la barrière cutanée et que des céramides identiques à la peau sont essentiels pour la restaurer et la maintenir. Ces renseignements ont commencé avec trois produits de base : la crème hydratante, la lotion hydratante et le nettoyant hydratant, et alimentent aujourd'hui un portefeuille mondial de plus de 90 produits barrière. Ce dévouement inébranlable à l'égard de ses connaissances fondamentales, soutenu par son expertise en tant qu'autorité en matière de barrière cutanée et son développement dirigé par des dermatologues, a été la force motrice de l'expansion exponentielle remarquable de CeraVe, qui a entraîné une croissance impressionnante de 10 fois depuis sa création, et a franchi la barre des 2 milliards de dollars de ventes mondiales l'an dernier.

Dès le départ, CeraVe a révolutionné le paysage des soins de la peau en tant que première marque à être développée avec des dermatologues - non pas comme un slogan, mais comme une philosophie directrice et un fondement scientifique. Chaque formule, chaque innovation, chaque produit commence et se termine avec l'expertise des dermatologues, du concept au comptoir (ou en magasin), assurant ainsi l'efficacité clinique, la santé des barrières et les résultats.

« CeraVe a commencé et se poursuit avec les dermatologues, assurant une santé cutanée supérieure pour tous », a déclaré Melanie Vidal, directrice générale mondiale de CeraVe. « Grâce à une collaboration étroite, nous avons transformé leurs connaissances cliniques révolutionnaires en solutions thérapeutiques largement accessibles qui améliorent vraiment des vies. Alors que nous célébrons deux décennies de CeraVe et notre expansion importante dans plus de 65 pays, nous sommes plus dévoués que jamais à formuler des produits de confiance axés sur les barrières, développés en partenariat avec des dermatologues, pour chaque personne. Cette occasion importante rend non seulement hommage à nos réalisations passées, mais elle stimule également notre élan pour vingt autres années de pionniers de la santé de la peau à l'échelle mondiale et de progrès de la science de la barrière cutanée. »

La clé du succès de CeraVe est la formulation unique qui associe trois céramides identiques à la peau à la technologie MVE de marque déposée - un système d'administration unique qui libère les ingrédients progressivement, offrant une hydratation qui va en profondeur sur 10 couches et dure toute la journée. Grâce à l'hydratation intense bien-aimée de la lotion hydratante pour le visage AM & PM pour la peau sèche ou à l'approche protectrice du nouveau shampoing et revitalisant hydratant anti-Dandruff, chaque produit est le résultat direct des connaissances cliniques et des besoins des consommateurs. Ce dévouement à l'égard de solutions sur mesure développées par les dermatologues, constamment infusées de céramides et de technologie MVE, est la raison pour laquelle CeraVe a gagné une confiance aussi profonde et des recommandations généralisées de la part des professionnels de la santé de la peau du monde entier. En effet, aux États-Unis et au Canada, CeraVe occupe fièrement la première position recommandée parmi les principaux professionnels de la santé, y compris les dermatologues, les pharmaciens et les pédiatres2, ce qui souligne son acceptation et son efficacité généralisées dans diverses spécialités médicales.

Pour célébrer cette réalisation importante, CeraVe a organisé une célébration mondiale : une fête d'anniversaire à New York qui a réuni certains des dermatologues les plus suivis au monde, dont le Dr Muneeb Shah, la Dre Mamina Turegano, le Dr Evan A. Rieder, le Dr Ted Lain, le professeur Michael Cork, la Dre Esther Freedman, le Dr Dustin Portela, le Dr Wallace Nozile, la Dre Zoe Draelos, le Dr Nkem Ugonabo, le Dr Oyetewa Asempa, la Dre Leena Ramani et le Dr Toral Vaidya, ainsi que certaines des plus grandes vedettes de TikTok, dont Charli D'Amelio (@charlidamelio) et Ari@Home (@@ariatinsta). L'événement a eu lieu lors de la Journée mondiale de la santé de la peau, ce qui a permis à CeraVe d'amplifier davantage son message sur les soins de la peau accessibles et développés par les dermatologues et son dévouement à améliorer la santé de la peau dans le monde, en particulier grâce à son engagement à fournir un accès aux soins dermatologiques chez les mineurs.collectivités dotées de ressources grâce au programme d'impact social Care For All de la marque.

Alors que CeraVe se tourne vers l'avenir, la marque demeure inébranlable dans son engagement envers les solutions de soins de la peau développées par les dermatologues et soutenues par la science; elle repousse continuellement les limites de l'innovation. De récents lancements mettent en lumière de nouveaux formats révolutionnaires au sein de son portefeuille complet. Par exemple, le nettoyant transformateur Blemish Clay-to-Foam offre une solution 3-en-1 pour une peau vulnérable aux imperfections; il réduit visiblement les boutons et les marques post-acné en seulement trois jours. Le nettoyant pour le visage à mousse d'air équilibrant et nettoyant en douceur, conçu pour une combinaison de peaux, est doté de la technologie Breakthrough Glycolysine™, offrant un contrôle de l'huile sur 8 heures et une hydratation sur 24 heures. De plus, les timbres de barrière anti-éblouissement CeraVe sont maintenant disponibles; ils tirent parti de la technologie hydrocolloïde avancée avec 3 céramides essentiels et la niacinamide, aplatissant visiblement les imperfections en 3 heures, absorbant l'excès d'huile et aidant à prévenir les marques post-acné. Ces innovations soulignent collectivement le dévouement de CeraVe envers les soins de la peau accessibles et de pointe pour tous. Au-delà des soins de la peau, CeraVe a franchi une étape importante au cours de la dernière année en entrant avec succès dans la toute nouvelle catégorie des soins capillaires avec ses gammes de soins antiroulis et capillaires doux. Le shampooing et le revitalisant anti-éblouissement CeraVe, lorsqu'ils sont utilisés comme système, éliminent jusqu'à 100 % des flocons visibles sans perturber la barrière du cuir chevelu, tout en atténuant les symptômes des pellicules légères à modérées et en laissant les cheveux sains et doux. Selon Nielsen data3, cette entreprise audacieuse a notamment été reconnue comme le lancement le plus réussi en matière de soins capillaires.

« En tant que l'un des premiers dermatologues impliqués dans le développement de CeraVe, je suis fier de faire partie d'une marque qui est restée fidèle à ses racines cliniques, a déclaré la Dre Zoe Draelos, dermatologue. « CeraVe demeure déterminée à faire participer les dermatologues au processus de développement et d'essai; c'est pourquoi il s'agit de l'une des marques de soins de la peau les plus efficaces. Il sera passionnant de voir les innovations futures de la marque, car mes collègues dermatologues continuent de chercher des produits de soins de la peau accessibles et bénéfiques pour tous. »

Au-delà de sa rigueur scientifique, CeraVe a constamment mobilisé son auditoire grâce à son style distinctif de « médutainment », un mélange unique d'éducation et de divertissement, avec une série de campagnes dignes de mention au cours des deux dernières décennies. De la publicité emblématique du Super Bowl de Michael CeraVe, qui a adopté le nom de la marque de façon ludique, à la déstigmatisation des pellicules avec la campagne « Head of CeraVe » et, plus récemment, sa mascotte Sarah V. GOAT, CeraVe a utilisé ces plateformes de façon magistrale pour faire passer son message de base et le relancer.mettre l'accent sur son statut de marque développée avec des dermatologues.

1Source : Enquête menée sur le marché dermocosmetique par l'APLUSA et ses autres partenaires entre janvier 2024 et mai 2024, avec la participation de dermatologues de 29 pays

2Source : Les positions les plus recommandées sont soutenues par ce qui suit :

Dermatologues américains : CeraVe est la position la plus recommandée parmi les dermatologues aux États-Unis. Source : IQVIA, ProVoice Survey, données mobiles sur 12 mois en date de janvier 2025.

Pharmaciens aux États-Unis : CeraVe est la marque de soins de la peau la plus recommandée par les pharmaciens aux États-Unis. Selon un sondage national indépendant mené auprès des pharmaciens, juin 2025.

Pédiatres américains : CeraVe est la marque de soins de la peau pédiatrique la plus recommandée aux États-Unis. Selon le sondage pédiatrique national ProVoice, juin 2024.

Professionnels de la santé du Canada : CeraVe est la marque recommandée par les omnipraticiens (ou médecins) au N°1, la marque recommandée par les pédiatres au N°1, la marque recommandée par les pharmaciens au N°1 et la marque recommandée par les professionnels de la santé au N°1 au Canada. Source : IQVIA, Provoice Survey Q2 2024 - Q1 2025.

3Source : Données de Nielsen

