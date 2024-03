La subvention de recherche Dre Mercy Alexis vise à faire progresser les soins aux patient•es à travers le spectre cutané et porte le nom de la première dermatologue noire au Canada.

MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa mission de fournir des soins de la peau thérapeutiques pour tous•tes, et en partenariat avec la Fondation canadienne de dermatologie (FCD), la marque de soins de la peau développée avec des dermatologues, CeraVe, est ravie d'annoncer la toute première récipiendaire de la bourse de recherche Dre Mercy Alexis en dermatologie inclusive. Cette bourse est attribuée à un•e dermatologue chercheur•se exceptionnel•le dont le projet de recherche vise à améliorer les soins dermatologiques offerts aux patient•es de toutes les couleurs de la peau.

La subvention a été attribuée à la Dre Tashmeeta Ahad, instructrice clinique et directrice de la recherche translationnelle en photomédecine au département de dermatologie et de sciences de la peau de l'Université de Colombie-Britannique (UBC), pour son projet novateur intitulé « Biopsie optique longitudinale non invasive des cancers des kératinocytes pour surveiller l'efficacité et la réponse au traitement ».

Cette bourse en recherche dermatologique est une étape cruciale dans le soutien d'un domaine plus inclusif au Canada, menant ultimement à des progrès transformateurs dans les soins aux patient•es.

« Chez CeraVe, nous croyons fermement à la recherche qui repousse les limites de la science afin d'aider les médecins canadien•nes à fournir des soins à tous•tes », a déclaré Julie Horil, directrice générale de CeraVe Canada. « Ce partenariat historique avec la FCD honore notre engagement à combler les lacunes dans les soins dermatologiques afin d'améliorer la qualité de vie d'une population de patient•es diversifiée. »

Cette initiative célèbre la vie et la mémoire de la première dermatologue noire au Canada, Dre Mercy Akuffo Alexis. Ayant grandi au Ghana, puis au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la Dre Alexis a pratiqué la dermatologie à Toronto pendant plus de quarante ans et a été reconnue par ses pairs comme une visionnaire dans son domaine.

Son travail acharné et son engagement continueront à avoir un impact durable sur la profession de dermatologue, les nombreux•ses étudiant•es, collègues et organisations qu'elle a touchés tout au long de sa carrière. Plus particulièrement sur son fils, le Dr Andrew Alexis, professeur de dermatologie clinique et vice-président chargé de la diversité et de l'inclusion au sein du département de dermatologie du Weill Cornell Medical College à New York.

« Ma mère était un précurseur et une véritable source d'inspiration pour moi », a déclaré le Dr Alexis. « Je suis profondément touché qu'on lui rende hommage de cette manière et que sa mission d'inclusion puisse se poursuivre grâce à cette bourse de recherche ».

Un tel soutien de la part d'entreprises donatrices à la FCD permet d'encourager de nouvelles recherches et de nouveaux talents en dermatologie, et garantit l'excellence future des découvertes scientifiques, des nouveaux traitements et de l'éducation, au bénéfice de la spécialité et des patient•es.

« Au nom de toute la FCD, je remercie CeraVe pour son soutien généreux à la recherche en dermatologie au Canada. J'ai hâte d'assister au début de cette subvention historique", a déclaré le Dr Youwhen Zhou, président de la Fondation canadienne de dermatologie.

Pour de plus amples renseignements sur les subventions de recherche de la FCD, veuillez consulter leur site web : https://cdf.ca/

À PROPOS DE CERAVE

Fondée en 2005 et développée avec des dermatologues, CeraVe est la première et la seule marque à offrir une gamme complète de produits intégrant des céramides essentiels et la technologie MVE pour aider à restaurer la barrière protectrice de la peau. CeraVe propose une gamme exhaustive de produits de soins de la peau accessibles qui suivent les étapes recommandées par les dermatologues : nettoyer, traiter, hydrater et protéger.

À PROPOS DE LA FCD



Créée en 1969, la Fondation canadienne de dermatologie (FCD) est le seul organisme national sans but lucratif qui finance la recherche fondamentale et appliquée en dermatologie au Canada. Grâce aux organismes qui la soutiennent, la FCD a investi plus de 10 millions de dollars dans la recherche dermatologique au Canada et a financé plus de 200 études et initiatives de recherche qui ont permis de faire progresser les traitements des maladies de la peau, des cheveux et des ongles. Ces progrès extraordinaires sont reconnus à l'échelle mondiale et, grâce à un soutien continu, de futures percées viendront s'ajouter à la liste des projets prestigieux menés par les chercheur•ses cliniques que nous finançons.

