Cepheid annonce qu'elle exercera directement ses activités au Canada

Cepheid est la société mondiale à l'origine des systèmes GeneXpert ® et des tests Xpert ® qui fournissent des résultats de tests PCR en temps réel rapides, précis et fiables. Ces systèmes sont déjà utilisés partout au Canada, dans plusieurs hôpitaux communautaires, cliniques et au Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada. Grâce au lancement des activités commerciales directes au Canada, Cepheid prévoit renforcer son partenariat avec les chefs de file canadiens du secteur de la santé.

Cepheid compte le plus grand parc de plateformes de tests moléculaires (PCR), soit plus de 35 000 systèmes GeneXpert installés dans le monde. Le menu de tests évolutif Xpert® comprend de multiples applications cliniques, dont le SRAS-CoV-2, les infections nosocomiales, la santé sexuelle, les maladies infectieuses critiques, la virologie et l'oncologie.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de nos bureaux à Markham, en Ontario, afin de soutenir nos clients actuels et nouveaux partout au Canada », a déclaré Irfaan Remtulla, vice-président des activités commerciales canadiennes chez Cepheid. « Nous sommes fiers d'offrir des solutions novatrices pour aider les collectivités canadiennes, qu'il s'agisse de petites cliniques médicales, de laboratoires de référence à grand volume ou d'hôpitaux, à avoir accès à des diagnostics moléculaires rapides et précis. »

Pour en savoir plus, visitez www.cepheid.com/FR_CA (Français) ou www.cepheid.com/En_CA (Anglais).

À propos de Cepheid

Établie à Sunnyvale en Californie, Cepheid est une société de diagnostic moléculaire de premier plan. Cepheid se consacre à l'amélioration des soins de santé par le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de tests moléculaires précis et faciles à utiliser. En automatisant des procédures manuelles hautement complexes qui demandent beaucoup de temps, l'entreprise offre aux établissements de toute taille un meilleur moyen d'effectuer des tests de diagnostic moléculaire sophistiqués pour les organismes et les maladies génétiques. Grâce à ses solides capacités en biologie moléculaire, l'entreprise se concentre sur les applications où des tests précis, rapides et réalisables sont les plus nécessaires, lors de la prise en charge des maladies infectieuses et du cancer, par exemple. Pour en savoir plus, visitez le site www.cepheid.com/FR_CA.

À propos du système GeneXpert - Des tests de qualité équivalente à ceux des laboratoires de référence, à l'endroit même où l'on en a besoin

Le système GeneXpert a été conçu pour offrir des tests PCR simples et de qualité équivalente à ceux des laboratoires de référence, sur place dans les centres médicaux et les hôpitaux ou plus près des patients dans les cliniques de santé et les centres de soins de longue durée. Au cœur de chaque système GeneXpert se trouve le module (ou baie de test), où une cartouche autonome à usage unique est insérée dans la machine. Cette cartouche effectue automatiquement l'extraction de l'acide nucléique, l'amplification par la méthode PCR et la détection des séquences cibles. La configuration des systèmes GeneXpert comprend un nombre variable de modules qui répondent aux exigences de volume de n'importe quel environnement. La configuration des systèmes GeneXpert de plus petite taille comprend 2 ou 4 modules, ce qui signifie que jusqu'à quatre tests différents peuvent être exécutés simultanément. La configuration de notre plus grand système GeneXpert peut comprendre jusqu'à 80 modules, ce qui signifie que 80 tests différents peuvent être exécutés indépendamment à tout moment avec une capacité d'environ 2000 tests par jour*.

* Étude interne de Cepheid fondée sur des résultats de tests obtenus en 30 minutes.

