MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le lieu est symbolique, même emblématique, pour bien des Montréalaises et Montréalais : le 1228 rue Mansfield aura une nouvelle vie, alors qu'un projet immobilier mixte de 19 étages s'érigera sur l'ancien site du Théâtre Loew's.

Une présence non négligeable d'amiante à l'intérieur du vétuste bâtiment et des enjeux de structures importants ont rendu impossible le maintien des vestiges de l'immeuble principal, à l'exception de la passerelle surplombant la ruelle nord. D'autre part, la subdivision de la propriété au fil des années a endommagé la séquence spatiale caractéristique de l'ancien théâtre, ainsi affectant la valeur historique du bâtiment. Toutefois, le Groupe Brivia a à cœur l'héritage de Montréal et offre un projet de remplacement qui permettra une intégration soignée à son contexte immédiat, composé de bâtiments d'intérêt architectural. Pour souligner la commémoration de l'ancien Théâtre Loew's, Brivia aménagera une ruelle d'ambiance piétonnière entre le nouvel ouvrage et l'Édifice Sunlife voisin. Cet aménagement artistique et urbain reconnectera les rues Cathcart et Metcalfe et rappellera le passé cinématographique grâce à la présence d'une coupole au soffite de l'entrée principale, remémorant la séquence de plafonds intérieurs d'époque. Le passant sera plongé dans une fresque commémorative urbaine inédite à Montréal qui inclura des éléments iconographiques de l'ancien théâtre Loew's.

Ce nouveau lien piétonnier privé, accessible au public, bonifiera la mobilité piétonne du secteur entre le Carré Dorchester, la nouvelle station McGill du REM et le Carré Phillips.

Ce sont 226 unités résidentielles qui s'ajouteront au centre-ville, alors que s'entame l'excavation du site. Les futurs résidents auront l'opportunité de vivre aux abords de l'une des plus importantes artères commerciales d'Amérique du Nord, la fameuse rue Sainte-Catherine, dès 2024.

La firme Béïque Legault Thuot Architectes (BLTA) a été mandatée pour dessiner ce projet, dont l'architecture rappellera les différentes vocations du site. Toujours à l'avant-garde de la vie urbaine, le Groupe Brivia pousse l'audace en aménageant sur le futur toit-terrasse une piscine extérieure qui surplombera les commerces montréalais. Le bureau des ventes, sous la responsabilité d'Immobilier Baker, est situé au 539 rue Sainte-Catherine Ouest.

Avec le retour récent des activités au centre-ville, le Groupe Brivia réaffirme sa grande conviction quant à la relance du poumon économique du Québec. La capacité d'habiter, de travailler et d'étudier au centre-ville font de Montréal une ville qui brille parmi les métropoles.

« Redévelopper un site symbolique comme celui de l'ancien Théâtre Loew's nécessite un savoir-faire et une sensibilité, et je suis particulièrement sensible à ce que représente ce lieu. Comme Montréalais, je comprends l'attachement des citoyens et de la communauté aux traces du passé. Récemment, nous avons su donner une seconde vie à la Maison Louis-Hippolyte Lafontaine qui était vouée à la démolition, et nous nous efforcerons ici de rappeler les heures et les moments formidables qu'ont vécus les Montréalais qui, pendant des décennies, ont rempli les banquettes du Loew's. Cette ruelle d'ambiance, je la veux comme un souvenir à l'épreuve du temps du passé culturel de Montréal. Le passé guide nos pas futurs », a déclaré M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia.

À propos du Groupe Brivia

Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, Vancouver, la ville de Québec et d'autres régions de la province de Québec. Fondé en 2000, Groupe Brivia possède l'expertise, les antécédents et les réseaux d'affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

À propos du Groupe Tianqing Investment

Tianqing Investment Group est la filiale canadienne de Gansu Tianqing Group Real Estate Co. Ltée, la plus importante société immobilière de la province de Gansu en Chine. Fondée en 2000, la société a maintenant des projets dans 11 villes chinoises, dont Beijing, Shanghai et Shenzhen, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. En 2013, le Groupe Tianqing a commencé son expansion stratégique à l'étranger avec des projets tels que YUL Condominiums, Stanbrooke et Quinzecent au centre-ville de Montréal.

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Martine Robert, 514-212-7812