Centre régional spécialisé pédiatrique de l'Hôpital Pierre-Boucher - Financement de 13 millions $ pour l'ajout d'un complexe modulaire qui accueillera l'unité de médecine de jour et des services ambulatoires spécialisés de pédiatrie

QUÉBEC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent qu'un financement non récurrent de 13 millions $ est octroyé au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour réaliser les travaux d'aménagement entourant l'ajout d'un complexe modulaire destiné à accueillir le Centre régional spécialisé pédiatrique de l'Hôpital Pierre-Boucher.

Le nouveau complexe modulaire, qui devrait être livré en décembre 2023, accueillera l'unité de médecine de jour ainsi que des services ambulatoires spécialisés de pédiatrie. Connecté à l'Hôpital Pierre-Boucher, il comptera 1 600 mètres carrés et abritera 19 salles d'examens, trois salles de consultations et d'entrevues et trois bureaux pour le personnel clinique.

On y trouvera également une unité de médecine de jour pédiatrique de 10 places séparées entre elles, afin d'avoir de l'intimité et de répondre aux normes de prévention et de contrôle des infections. Le complexe inclura aussi des cliniques ambulatoires spécialisées, ainsi qu'une salle d'évaluation des mouvements.

Citations :

« L'ajout de ce nouveau complexe modulaire viendra soutenir le centre régional spécialisé en pédiatrie dans ses efforts pour mieux répondre aux besoins des familles de la Rive-Sud, grâce à l'ajout d'espaces essentiels pour assurer une meilleure prestation de soins. À terme, c'est tout l'Hôpital Pierre-Boucher qui va bénéficier de ces réaménagements. Nous sommes fiers d'y contribuer avec ce financement majeur qui démontre notre volonté d'offrir des infrastructures non seulement mieux adaptées aux enjeux actuels, mais aussi tournées vers l'avenir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je me réjouis de l'appui financier offert à cette initiative majeure pour la communauté des usagers du centre régional spécialisé pédiatrique. Avec ces nouveaux locaux, les familles d'ici pourront bénéficier d'une vaste gamme de services répondant à la plupart de leurs besoins, dans un environnement conçu pour être encore plus accueillant et sécuritaire, et propice également au développement optimal des enfants de la région. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Notons que les ministres ont également souhaité souligner le premier anniversaire du Centre régional spécialisé pédiatrique, qui a ouvert ses portes à l'automne 2021. Celui-ci a été mis en place à la suite de la reconnaissance accordée à l'Hôpital Pierre-Boucher, en 2019, qui lui a permis d'offrir des services spécialisés en pédiatrie et en périnatalité à portée régionale, c'est-à-dire de niveau 2B .

Parmi les cliniques spécialisées déjà en place qui se trouveront dans le nouveau complexe, mentionnons :

la clinique Odyssée (spécialisée en obésité pédiatrique);



une clinique spécialisée d'allaitement;



une clinique d'asthme;



une clinique spécialisée en physiatrie (clientèle pédiatrique);



une clinique de pédiatrie générale;



une clinique de suivi neurodéveloppemental des nouveau-nés à risque;



une clinique de néonatalogie



une clinique de suivi postnatal



une clinique de pédiatrie internationale;



une clinique pour enfants à besoins particuliers;

Plusieurs autres cliniques spécialisées de niveau 2B seront inaugurées dans la prochaine année, en collaboration avec les centres tertiaires, dont le CHU Sainte-Justine.

