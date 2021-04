MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Vidéotron est fière d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de Cablovision Warwick inc. et de son réseau. Entreprise bien établie dans le paysage du Centre-du-Québec depuis 47 ans, Cablovision Warwick se distingue par l'excellence de son service à la clientèle et sa relation privilégiée avec les citoyens et citoyennes de la région.

« Si Cablovision Warwick est si estimée et connue dans la région, c'est grâce au travail incroyable de David Ouellette et de sa famille au cours des quatre dernières décennies. Nous sommes fiers de joindre nos forces à celles d'une autre entreprise familiale afin d'offrir ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications.» a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Cette acquisition est une grande fierté pour Vidéotron. Nous avons la ferme intention d'investir dans les infrastructures actuellement en place afin d'offrir notre gamme de produits à la fine pointe de la technologie aux citoyens et entreprises des villes actuellement desservies par Cablovision Warwick. », a ajouté Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Les besoins de la clientèle évoluent très rapidement, je suis fermement convaincu que Vidéotron est l'entreprise la mieux placée pour répondre à ces grands changements. Il était tout naturel pour moi de passer le flambeau à Vidéotron notamment à cause des liens que nous avons bâti au fil des années. » a conclu David Ouellette, président de Cablovision Warwick.

Rappelons que Cablovision Warwick dessert les municipalités de Warwick, Kingsey Falls et Saint-Félix-de-Kingsey. Au cours des prochains mois, les foyers actuellement desservis par l'entreprise du Centre-du-Québec pourront faire le saut sur le réseau de Vidéotron et ainsi bénéficier de toute sa gamme de produits et services.

Les clients actuels de Cablovision Warwick peuvent continuer d'utiliser leurs services comme ils en ont l'habitude. Au cours des prochains mois, les résidents actuellement couverts par le réseau de Cablovision Warwick pourront faire l'essai d'Helix, la nouvelle plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron.

Pour en apprendre plus sur l'univers d'Helix

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2020, Vidéotron comptait 1 475 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 469 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 796 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 481 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 924 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur le Web

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, Affaires corporatives, [email protected]

Liens connexes

www.videotron.com