Centre de réadaptation de la toxicomanie pour jeunes - Portage Saint-Malachie élargit l'accessibilité de ses services aux jeunes adultes

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le programme de réadaptation de la toxicomanie pour adolescents de Portage Saint-Malachie accueille maintenant une clientèle de 14 à 21 ans. Le centre résidentiel, qui s'adressait aux adolescents de 14 à 18 ans, élargit son accessibilité aux jeunes adultes de 18 à 21 ans, permettant à Portage de leur offrir une thérapie adaptée à leur réalité et de favoriser leur rétablissement.

Une décision basée sur un modèle existant



À la suite d'un long travail de réflexion basé sur ses propres observations et sur de nombreuses discussions avec ses partenaires du réseau de la santé, Portage a pris la décision d'élargir le programme du centre résidentiel de Saint-Malachie aux jeunes adultes de 18 à 21 ans. Le programme pour adolescents dans les Maritimes lui sert, par ailleurs, de modèle. En effet, le centre résidentiel situé au Nouveau-Brunswick accueille, depuis plus de 25 ans, des jeunes de 14 à 21 ans et a démontré des résultats significatifs dans le soutien apporté aux jeunes de cette tranche d'âge. Dans sa volonté de continuellement perfectionner ses programmes et ses services, l'organisme a décrété que Saint-Malachie bénéficierait également de cette ouverture et permettrait aux jeunes adultes d'intégrer une communauté thérapeutique qui partage des expériences et des réalités similaires.

Citations



« La transition de l'adolescence à l'âge adulte est une période importante pour les jeunes et nous sommes heureux de pouvoir offrir aux jeunes hommes et femmes un programme adapté à leur réalité au sein d'une communauté thérapeutique à laquelle ils pourront facilement s'identifier et s'intégrer. »



-Cindy Chabot, directrice, Portage Saint-Malachie

Des avantages pour tous



La programmation clinique a été revue et adaptée pour s'assurer de répondre aux besoins de tous les membres de la communauté thérapeutique. Adolescents et jeunes adultes bénéficieront de l'élargissement du programme, d'abord parce que celui-ci facilitera l'adaptation et le processus d'identification des jeunes adultes et, ensuite, parce que les adolescents pourront tirer parti de la plus grande expérience et de la maturité des jeunes adultes, les voir comme des modèles et s'entraider dans leurs démarches de réadaptation. Tous profiteront d'une communauté thérapeutique élargie permettant plus d'échanges lors des activités de groupe.

Qui plus est, les jeunes adultes auront l'occasion de poursuivre leurs études secondaires ou collégiales à temps partiel durant leur cheminement thérapeutique, favorisant ainsi leur réinsertion sociale une fois le programme complété.

À propos de Portage



Depuis 1973, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint- Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

SOURCE Portage

Renseignements: Mélanie Bourcier, TACT, Cellulaire : 514 554-2635, [email protected]; Source : Seychelle Harding, Portage, Tél. : 514 939-0202, poste 1118, [email protected]