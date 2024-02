Centre de justice de proximité de Québec - Inauguration du nouveau point de service dans Chaudière-Appalaches

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, inaugurent aujourd'hui le nouveau point de service du Centre de justice de proximité (CJP) de Québec à Saint-Joseph-de-Beauce.

L'ouverture de ce point de service, situé au 165, côte Taschereau, bureau 203, à Saint-Joseph-de-Beauce, est possible grâce à un investissement de près de 630 000 $. Ainsi, les citoyennes et citoyens de Chaudière-Appalaches auront un meilleur accès à des services de justice.

L'ouverture de ce nouveau point de service implique la création de trois postes, soit deux juristes et une adjointe. Ces postes ont par ailleurs déjà été pourvus.

L'analyse de plusieurs facteurs a mené à la détermination de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, notamment la disponibilité des locaux, l'accessibilité et la proximité des grands axes. L'arrivée de ce point de service permet de rehausser la disponibilité des ressources juridiques pour les citoyennes et citoyens de cette région.

Par ailleurs, soulignons qu'avec l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP peuvent jouer un rôle accru en incluant des services d'avis et de conseils juridiques à leur offre de services, en plus de continuer à donner de l'information.

Citations

« Nous consacrons beaucoup d'efforts pour rendre la justice plus accessible, plus efficace et plus humaine et l'inauguration de ce nouveau point de service y contribue. Nous tenons à remercier les intervenantes et intervenants qui, chaque jour, informent et outillent les citoyennes et citoyens quant à leurs droits. Les centres de justice de proximité constituent un point de repère important pour les citoyens aux prises avec un enjeu d'ordre juridique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes heureux que la population de la Beauce puisse bénéficier de ce nouveau service de proximité pour simplifier et faciliter son parcours à travers le système de justice. C'est important que les citoyennes et citoyens aient accès à des services simples et efficaces vers lesquels se tourner lorsqu'ils ont un problème d'ordre juridique. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« C'est avec grand plaisir que j'accueille dans Beauce-Nord, à Saint-Joseph-de-Beauce, ce nouveau point de service des CJP en Chaudière-Appalaches. Le choix de cette localisation est fort justifié vu l'étroite proximité du palais de justice. Un grand merci à mon collègue Simon pour cette initiative, sans oublier la directrice générale, Me Geneviève Trépanier, qui a déployé de nombreux efforts à la mise en place et à la réalisation du point de service. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Nous sommes fiers de pouvoir donner aux personnes de la région de Chaudière-Appalaches une porte d'entrée humaine, accessible et gratuite lorsqu'elles sont confrontées à une situation juridique. Notre mission de soutien et d'accompagnement se voit renforcée par notre présence sur le territoire depuis déjà quelques mois. Ce point de service nous permet d'affirmer avec certitude que nous comblons un besoin essentiel pour les personnes et les organismes partenaires de proximité. »

Me Geneviève Trépanier, directrice du Centre de justice de proximité de Québec

Information complémentaire

Les centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens et citoyennes, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Présentement, les régions qui bénéficient des services d'information juridique sont les suivantes : Bas-Saint-Laurent, Québec, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus à propos des services juridiques, visitez le site :

https://www.justice.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements concernant les centres de justice de proximité, consultez le site :

https://www.justicedeproximite.qc.ca.

