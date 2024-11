OTTAWA, ON, le 28 nov. 2024 /CNW/ - En ce Mardi je donne, alors que les besoins des Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus pressants, les Centraide United Way invitent la population à aider les gens dans le besoin en faisant un don à l'échelle locale. Les Centraide United Way sont la force unificatrice vouée au changement social, s'attaquant à des enjeux cruciaux comme la pauvreté, la santé mentale, l'isolement social, l'itinérance et l'abordabilité des logements et l'insécurité alimentaire, entre autres sujets.

Mardi je donne est un mouvement mondial de générosité qui mobilise le pouvoir des gens et des organismes en vue de transformer leurs communautés et le monde. Mardi je donne débutera en incitant les gens à donner en retour le 3 décembre 2024 et tout au long de l'année prochaine.

En tant que réseau pancanadien d'experts communautaires locaux, Centraide United Way vise à donner à chacun et chacune les moyens d'améliorer les conditions de vie des gens et de bâtir des communautés inclusives. Travaillant en étroite collaboration avec plus de 4 770 organismes communautaires, notre réseau Centraide United Way œuvre chaque année au service de plus de huit millions de personnes dans 5 000 communautés au pays.

Nous avons besoin de vos dons au Centraide United Way de votre localité en ce Mardi je donne pour alimenter le travail de nos services communautaires locaux essentiels.

Les Centraide United Way collaborent et investissent dans des stratégies menées par la communauté, des programmes et des initiatives en matière de logement et d'hébergement qui suscitent des changements mesurables et durables pour remédier au problème de l'itinérance, y compris des programmes d'assistance et d'hébergement d'urgence et de transition.

Les Centraide United Way se consacrent aussi à la promotion de la santé mentale, à la prévention et à l'intervention précoce afin de s'assurer que les personnes touchées par des problèmes de santé mentale ont accès au soutien dont elles ont besoin avant que les problèmes ne deviennent profondément enracinés et plus difficiles à traiter.

« La pénurie de logements au Canada, la hausse des loyers et l'augmentation des coûts des produits de première nécessité ont poussé un nombre croissant de nos proches et de nos concitoyens et concitoyennes à chercher de l'aide auprès des services communautaires partout au Canada. Trop de Canadiens et Canadiennes déclarent avoir du mal à répondre à leurs besoins fondamentaux, notamment en matière d'alimentation, de logement et de santé mentale, mais les choses peuvent s'améliorer, affirme Dan Clement, président-directeur général de Centraide United Way Canada. Grâce à votre soutien, nous continuerons à faire de grands progrès et à constituer une force puissante pour la bienfaisance au Canada. »

Nous avons besoin de personnes compatissantes qui souhaitent nous aider à soutenir les enfants, les familles et les personnes en situation de vulnérabilité afin qu'ils aient les meilleures chances de mener une vie sûre et satisfaisante. Chaque dollar versé nous permettra de faire une profonde différence dans les communautés au Canada.

Je vous invite à faire un don au Centraide United Way de votre localité dès aujourd'hui.

À propos de Centraide United Way Canada

Centraide United Way Canada est le bureau national qui chapeaute et soutient un réseau de Centraide United Way servant 5 000 communautés au Canada. Centraide United Way est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental des services sociaux et communautaires, mobilisant plus de 600 millions de dollars par année pour répondre aux besoins essentiels de plus de 8 millions de personnes. Les Centraide United Way existent à l'échelle locale pour servir les personnes en situation de vulnérabilité dans nos communautés et créer un avenir équitable pour toutes et tous. Ils travaillent en partenariat avec plus de 4 770 organismes communautaires uniques qui offrent des services essentiels afin que chacun et chacune, dans chaque communauté, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel.

À propos de Mardi je donne

Mardi je donne est un mouvement mondial de générosité qui mobilise le pouvoir des gens et des organismes pour transformer leurs communautés et le monde. Mardi je donne a été lancé en 2012 à partir d'une idée simple : une journée qui encourage les gens à faire le bien. Au cours des onze dernières années, cette journée s'est transformée en un mouvement mondial qui incite des centaines de millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.

Qu'il s'agisse de faire sourire quelqu'un, d'aider les gens de son voisinage ou une personne inconnue, de défendre une cause ou des gens qui nous tiennent à cœur, ou de donner un peu de ce que nous avons à ceux et celles qui ont besoin de notre aide, chaque acte de générosité compte, et tout le monde a quelque chose à donner. Mardi je donne s'efforce de bâtir un monde dans lequel le pouvoir catalyseur de la générosité est au cœur de la société que nous construisons ensemble, favorisant ainsi la dignité, les possibilités et l'équité dans le monde entier.

