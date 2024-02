La boisson énergisante axée sur un mode de vie actif arrive maintenant chez les détaillants à travers le Canada

TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Celsius Holdings inc. (en anglais seulement; Nasdaq: CELH), fabricant de boissons énergisantes de la marque CELSIUSMD, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel au Canada, offrant à un plus grand nombre de consommateurs une option énergisante et rafraîchissante sans sucre pour tonifier leur mode de vie actif.

CELSIUSᴹᴰ

Depuis son lancement en 2004, CELSIUS a gagné en popularité dans le monde entier. Elle est maintenant la marque de boisson énergisante qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Sortant véritablement du lot dans la catégorie des produits énergétiques qui évolue rapidement, la formule unique de CELSIUS offre une source d'énergie aux saveurs fruitées rafraîchissantes.

« Nos amateurs canadiens nous ont demandé quand les boissons énergisantes Celsius seraient disponibles, et aujourd'hui nous sommes ravis de leur fournir l'énergie nécessaire pour soutenir leur vie active, a déclaré Kyle Watson, vice-président exécutif, marketing de CELSIUS. L'arrivée de Celsius au Canada est un moment important pour nous alors que nous présentons notre marque aux Canadiens dans tout le pays.

CELSIUS fait son entrée au Canada avec cinq saveurs dynamiques et fruitées incluant : CELSIUSMD SAVEUR D'ORANGE PÉTILLANTE, CELSIUSMD SAVEUR DE KIWI ET GOYAVE, CELSIUSMD PEACH VIBE, CELSIUSMD TROPICAL VIBE, et faisant ses débuts au Canada, CELSIUSMD SUNSET VIBE. CELSIUS offre une option énergétique délicieuse et rafraîchissante qui est à la fois fonctionnelle et efficace.

Pour trouver un détaillant CELSIUS près de chez vous, visitez le www.celsius.ca/fr.

À propos de Celsius Holdings inc.

Celsius Holdings inc. (Nasdaq: CELH) est le fabricant de boissons énergisantes de la marque CELSIUSMD. L'entreprise se positionne comme un véritable pionnier dans sa catégorie à croissance rapide en offrant une boisson énergisante axée sur un mode de vie actif et inspirée du monde du conditionnement physique. Pour en savoir plus, visitez https://www.celsius.com (en anglais seulement).

Contact médias

celsius@thinkagnostic.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2330494/CELSIUS_Canada_OrangePose_French_White_4_5__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2330488/CELSIUS_Canada_Horizontal_French_BLACK_Logo_Logo.jpg

SOURCE Celsius Holdings, Inc.