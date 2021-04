Le nouveau salaire minimum de 16 $ entre en vigueur le 1er avril.

Plus de 170 employés de Cellcom bénéficieront de ce nouveau salaire plus élevé.

MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Cellcom a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait son salaire minimum à 16 $ pour tous les employés à temps plein, à temps partiel et saisonniers de l'Ontario et du Québec. --En vigueur le 1er avril. Le nouveau salaire minimum de 16 $ de Cellcom profitera à plus de 170 employés de Cellcom.

« Dans la situation actuelle nous voulons que nos équipes aient un salaire stable, avec tous leurs sacrifices, notamment pendant cette pandémie, nous avons réfléchi à ce que nous voulions faire pour les remercier, augmenter le salaire minimum était la meilleure démarche logique.» a déclaré Gary Hutman, président. "Nous sommes très heureux par ce changement et espérons pouvoir influencer les autres à suivre notre chemin."

« Nous avons eu de nombreuses discussions au fil des ans et nous savons que c'est un sujet de discussion dans de nombreuses provinces, nous avons décidé d'être proactifs et d'augmenter le salaire minimum, non pas à 15 $ mais à 16 $ ..» a déclaré Lisette Pelchat, première vice-présidente.

À propos des communications Cellcom: Avec plus de 40 succursales de marque Bell et Virgin Mobile au Québec et en Ontario, Cellcom est le plus grand concessionnaire sans fil autorisé de Bell au Canada. Fondée en 1985 par son président, Gary Hutman, Cellcom compte plus de 600 clients petites, moyennes et grandes entreprises et 300 000 clients consommateurs. Plus de 170 représentants sont heureux de servir quotidiennement ses clients.

