MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - CellCarta et Olink Proteomics AB ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique afin d'offrir les panels Olink® Target 96 et Target 48 à la clientèle des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, et ainsi améliorer la quantification des biomarqueurs protéiques ciblés dans les études cliniques.

Chef de file mondial de la médecine de précision, et comptant plus de 20 ans d'expérience en spectrométrie de masse, CellCarta continue à investir dans le domaine des biomarqueurs protéiques pour améliorer la compréhension des maladies et soutenir les projets de développement thérapeutique. Avec l'acquisition des nouveaux instruments Olink® Signature Q100 et le soutien collaboratif d'Olink, CellCarta devient la première société de recherche clinique contractuelle (CRO) mondiale à offrir cette technologie. « L'intégration de la technologie d'extension de proximité, dite technologie PEA (pour Proximity Extension Assay) d'Olink vient compléter nos plateformes de spectrométrie de masse et nous permettra de soutenir les études cliniques de nos clients à l'aide d'une gamme exhaustive de services protéomiques. Le secteur de la médecine translationnelle se tourne vers les analyses de type multiomique pour répondre à des questions complexes liées au développement thérapeutique; dans ce contexte, nous envisageons d'associer la technologie d'Olink à nos autres plateformes (surveillance immunitaire, histopathologie, génomique) afin d'offrir plus de valeur à nos clients », a déclaré Nick Wright, président et directeur général de l'exploitation de CellCarta.

La plateforme d'Olink propose une technique inégalée de multiplexage élevé d'une sensibilité et d'une spécificité exceptionnelles, permettant la quantification de biomarqueurs protéiques à partir de très faibles volumes d'échantillons cliniques, tout en couvrant une large plage dynamique. À la différence des autres plateformes de détection protéique multiplexée, la technologie PEA d'Olink génère des résultats d'une grande spécificité en éliminant les réactions croisées ou les interférences au moment de la détection du signal, grâce à son approche de reconnaissance simultanée par des anticorps appariés marqués avec des oligonucléotides d'ADN complémentaires. Olink répond au besoin d'une technologie robuste permettant d'augmenter l'efficience de la protéomique clinique, un incontournable dans un domaine comme l'immuno-oncologie où les biomarqueurs sont peu abondants.

Grâce à cette collaboration, CellCarta intégrera la plateforme Q100 à ses laboratoires agréés par le CAP et certifiés CLIA afin de répondre aux besoins d'analyse de biomarqueurs protéomiques pour les essais cliniques et pourra prendre en charge les analyses multiomiques à l'aide de son logiciel CellEngineMC. L'empreinte mondiale de CellCarta, avec ses laboratoires aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Australie et en Chine, lui permettra de déployer rapidement cette plateforme pour soutenir les programmes cliniques internationaux de ses clients.

« Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration stratégique avec CellCarta afin d'élargir l'accès à nos solutions d'analyse et de découverte de biomarqueurs protéiques. CellCarta, une société de recherche contractuelle spécialisée de premier plan, est bien positionnée sur le marché des services aux entreprises pharmaceutiques et elle représente un choix logique pour améliorer l'analyse des biomarqueurs protéomiques dans les échantillons d'essais cliniques. Le fait de combiner l'analyse protéomique à d'autres technologies clés utilisées dans le cadre des programmes de recherche de biomarqueurs cliniques augmentera la valeur des données obtenues en permettant la réalisation de véritables analyses multiomiques », a indiqué Jon Heimer, PDG d'Olink Proteomics.

À propos d'Olink

Olink Holding AB (publ) (Nasdaq : OLK) est une entreprise dont la mission est d'accélérer les progrès dans le domaine de la protéomique en collaboration avec la communauté scientifique dans de multiples domaines thérapeutiques afin de favoriser les découvertes et améliorer la vie des patients. Olink offre une plateforme de produits et des services qui sont mis en application dans les grandes entreprises biopharmaceutiques ainsi que dans des établissements cliniques et universitaires de premier plan, afin d'approfondir la compréhension de la biologie humaine en temps réel et faire progresser les soins de santé du 21e siècle grâce à des données scientifiques exploitables et significatives. La société a été fondée en 2016 et est bien implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Son siège social est situé à Uppsala, en Suède. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.olink.com.

À propos de CellCarta

CellCarta est un des principaux fournisseurs de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, en histopathologie, en protéomique et en génomique, ainsi qu'à ses services de prélèvement et de logistique d'échantillons, CellCarta soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société exerce ses activités dans le monde entier et compte 10 établissements situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine. Pour de plus amples renseignements : www.cellcarta.com

