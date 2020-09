Cell Signaling Technology désignée parmi les principales sociétés caritatives du Massachusetts par le Boston Business Journal

Depuis plus de 20 ans, les chercheurs des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire font confiance à CST pour son expertise biologique et technique éprouvée. Notre succès dépend directement des collectivités où nous vivons et travaillons dans le monde. « En tant que scientifiques et citoyens, nous ne pouvons faire abstraction des liens importants que nous avons les uns avec les autres, avec les communautés de nos régions et avec la planète dans son ensemble, a déclaré John Letcher, vice-président principal, Ressources humaines mondiales à Cell Signaling Technology. Nous sommes ravis d'être reconnus par le Boston Business Journal pour nos contributions au sein du Commonwealth du Massachusetts. »