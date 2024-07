SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 9 juillet 2024 /CNW/ - À la suite d'une période importante d'expansion des solutions chez Nomis Solutions (« Nomis »), Celent a publié une fiche solution complète soulignant l'importance d'intégrer l'optimisation de la tarification à la gestion de l'offre et des transactions. Cette combinaison stratégique permet aux institutions financières d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de tarification optimales, améliorant ainsi leur avantage concurrentiel dans un marché en évolution rapide.

L'analyse de Celent situe ce développement dans le contexte plus large de l'industrie, où les taux d'intérêt historiquement bas ont poussé les banques à se faire concurrence principalement sur le plan des prix dans le domaine des prêts. Cependant, la récente hausse des taux d'intérêt a détourné l'attention vers la question pressante de l'acquisition et de la conservation des dépôts. Alors que les banques s'adaptent à cette nouvelle réalité, le besoin de solides capacités d'optimisation de la tarification n'a jamais été aussi grand.

Depuis plus de 20 ans, Nomis est à l'avant-garde du secteur de l'optimisation de la tarification, en innovant constamment pour répondre aux besoins des institutions financières. Notre gamme élargie de solutions couvre maintenant tout le cycle de vie financier, y compris l'optimisation de la tarification, la gestion des prix et des offres et la gestion des transactions. Bien que nos offres visent à la fois les prêts et les dépôts, l'accent actuel de l'industrie axé sur les dépôts a stimulé l'expansion rapide de nos capacités d'analyse et d'optimisation des dépôts. La fiche solution de Celent souligne cette tendance, notant : à court terme, l'intérêt pour les nouvelles capacités d'optimisation de la tarification sera probablement plus fort du côté des dépôts de l'entreprise, où l'investissement dans les capacités d'analyse est généralement beaucoup plus faible pour de nombreuses institutions, compte tenu de la période prolongée de taux d'intérêt ultra-bas. Nomis offre une solution particulièrement intéressante, offrant des flux de fonds et des capacités d'optimisation relativement prêts à l'emploi. »

Cet accent accru sur les dépôts a également influencé notre récente décision stratégique de nommer Wes West au poste de chef de l'analyse de Nomis. Expert de l'analytique et de la modélisation pour les institutions financières, M. West a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de notre offre de dépôts, renforçant ainsi la position de Nomis en tant que chef de file dans le domaine.

Alors que nous continuons d'innover et d'élargir nos solutions, Nomis demeure déterminée à fournir aux institutions financières les outils dont elles ont besoin pour naviguer dans un paysage de plus en plus complexe. Pour en savoir plus sur nos plus récentes offres et perspectives, visitez notre site Web à nomissolutions.com.

À propos de Nomis Solutions

Depuis plus de 20 ans, Nomis se consacre à l'amélioration de la science et de l'exécution de la tarification. Notre mission sous-tend notre orientation dans ce domaine : aider les banques, les caisses populaires et les prêteurs à différencier et à faire croître leurs marques en établissant des relations à la fois personnalisées et rentables avec leurs clients. Nous offrons un ensemble complet de solutions pour établir, gérer et exécuter les processus de tarification afin de répondre aux besoins de chaque institution financière dans son parcours de gestion de la tarification.

À propos des fiches solutions de Celent

Celent est le principal cabinet de recherche et de conseil axé sur la technologie pour les institutions financières à l'échelle mondiale. Une fiche solution est un aperçu de Celent qui fournit une recherche pour les clients de Celent avec des mises à jour opportunes sur les solutions et les stratégies des fournisseurs ou entreprises de technologie financière. La décision de rédiger une fiche solution est à la discrétion de l'analyste et n'exige pas que le fournisseur soit un client ou qu'il paie des frais pour que Celent rédige le rapport de la fiche solution.

