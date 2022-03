QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ce sont 49 314 personnes, des jeunes du primaire à l'université appuyés par leurs intervenants scolaires et des entrepreneurs des 17 régions du Québec, qui ont massivement répondu à l'invitation de soumettre leur projet à la 24e édition du Défi OSEntreprendre.

Cette participation témoigne de l'extraordinaire résilience des milieux pédagogiques et économiques québécois ainsi que de l'engagement indéfectible des 300 responsables locaux et régionaux, des 18 partenaires dont le gouvernement du Québec et des 29 alliés stratégiques d'OSEntreprendre.

Tous les participants sont invités à afficher fièrement leur esprit d'entreprendre avec les outils d'affirmation #moijosentreprendre fabriqués ici! #faireaffaireensemble

Le processus de sélection par jury, qui débute dans les prochains jours au local, se poursuivra au régional en avril et au national en mai. Le rayonnement à chacun des échelons offre l'opportunité à tout le Québec de découvrir une large diversité de modèles entrepreneuriaux de même que celles et ceux qui contribuent au dynamisme de nos collectivités par leur audace et leur créativité.

La 24e édition culminera le 8 juin 2022 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, sous la co-présidence d'honneur de Zakary Pilote et Serge Beauchemin. Cet événement énergisant, animé par Anaïs Favron, sera l'occasion de dévoiler les lauréats nationaux et de faire connaissance avec des projets et des humains inspirants de partout au Québec.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.

