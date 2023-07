Alors que la dernière récolte de cerises sucrées et juteuses de la Colombie-Britannique est en route vers les épiceries et les marchés du pays, les Canadiens sont encouragés à « acheter frais, acheter canadien ». Le premier Mois des cerises du Canada, du 15 juillet au 15 août, célèbre la qualité et la saveur remarquable de nos cerises et rend hommage à nos valeureux producteurs.

KELOWNA, BC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - La saison des cerises au Canada bat son plein, tout comme la première édition du Mois des cerises au Canada, qui se déroule du 15 juillet au 15 août 2023, sous le thème « Achetez frais, achetez canadien » !

« Le Mois des cerises du Canada a été créé pour mettre en valeur la qualité et le goût remarquables des cerises canadiennes et pour souligner la contribution importante des producteurs de cerises de la Colombie-Britannique à l'industrie agricole et à l'économie canadienne », a déclaré Sukhpaul Bal, président de la BC Cherry Association. « Nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour célébrer ce fruit délicieux et nous encourageons les consommateurs de tout le pays à demander les cerises sucrées de la Colombie-Britannique à leurs épiciers cette saison », a ajouté M. Bal.

Nos cerises sont connues pour leur saveur sucrée, leur couleur intense et leur texture ferme. Au moment d'acheter des cerises, il faut choisir des fruits fermes, d'une couleur uniforme avec la tige verte. Pour en apprendre davantage sur les cerises de la Colombie-Britannique, leurs bienfaits et pour tout savoir sur les concours et promotions à venir, les consommateurs peuvent visiter le cerisesducanada.com.

Les épiciers qui souhaitent souligner les cerises canadiennes pendant le Mois des cerises du Canada peuvent consulter la section « Vente au détail » du site web de la BC Cherry Association. En plus d'avoir accès à la boîte à outils spécialement pour eux, les détaillants peuvent s'inscrire au 1er concours annuel d'étalage.

À propos de BC Cherries

95 % des cerises canadiennes sont cultivées en Colombie-Britannique, où plus de 400 producteurs de cerises produisent plus de 20 000 tonnes de cerises chaque année.

Les vallées de l'Okanagan, de Similkameen et de Creston produisent certaines des meilleures cerises du monde, grâce à des conditions de culture idéales : des étés ensoleillés avec des journées chaudes et des nuits fraîches, un sol fertile et une irrigation abondante.

