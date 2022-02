Célébrez le Jour de l'agriculture canadienne le 22 février

GUELPH, ON, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Les Canadiens sont invités à célébrer le Jour de l'agriculture canadienne le 22 février. Cette journée vise à rassembler les gens d'un océan à l'autre afin de reconnaître et honorer le travail de celles et ceux qui produisent les aliments que nous aimons et qui sont consommés partout à travers le monde.

Le 22 février, les Canadiens sont invités à partager leur passion pour les aliments et l'agriculture sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic officiel #JourAgCan. Les façons de célébrer sont nombreuses : concocter un repas composé d'aliments entièrement d'ici ou publier une photo ou une vidéo qui fait honneur aux aliments et à l'agriculture d'ici en sont quelques exemples.

Le Jour de l'agriculture canadienne est animé par le média social L'agriculture, plus que jamais, avec l'appui indispensable de l'ensemble du système alimentaire canadien.

Citations

« À l'approche du Jour de l'agriculture canadienne, je tiens à souligner le travail acharné des productrices et producteurs agricoles et de tous les travailleurs du secteur agroalimentaire partout à travers le pays. J'encourage tout le monde à profiter de cette journée pour remercier ces gens qui, malgré les nombreux défis des deux dernières années, demeurent engagés à nous offrir des aliments sains, nutritifs et de grande qualité. C'est grâce au dévouement de nos agricultrices et agriculteurs pour leurs terres et leurs animaux, leur souci de l'environnement et leur engagement envers nos communautés rurales que le Canada est reconnu pour son agriculture durable. »



- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les consommateurs veulent savoir d'où proviennent leurs aliments, par qui ils sont produits, et de quelle façon. Le Jour de l'agriculture canadienne permet de créer des conversations importantes entre les consommateurs et les personnes qui produisent leurs aliments. Il s'agit aussi d'une excellente occasion de remercier les agriculteurs et producteurs pour leurs efforts incessants à fournir au pays et au monde des aliments sains et de grande qualité. »

- John Jamieson, président et chef de la direction du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA)

À propos de L'agriculture, plus que jamais

En mai 2021, le Centre canadien pour l'intégrité des aliments a pris les rênes de L'agriculture, plus que jamais. L'agriculture, plus que jamais suscite un dialogue positif au sujet de l'agriculture et de l'alimentation en vue d'inspirer la confiance des consommateurs envers les producteurs. Pour plus d'information, visitez agricultureplusquejamais.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook and Instagram.

À propos du Centre canadien pour l'intégrité des aliments

Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d'envergure nationale dont le mandat clairement défini est d'aider le système agroalimentaire canadien à renforcer la confiance du public à son égard. Pour cela, il coordonne des recherches, entame des dialogues et propose des ressources et des formations. Pour plus d'information, visitez foodintegrity.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

