GUELPH, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Les Canadiens d'un océan à l'autre sont invités à participer aux célébrations du Jour de l'agriculture canadienne le 15 février, une journée qui met en valeur les aliments que nous aimons et les personnes qui les produisent.

Le Jour de l'agriculture canadienne vise à reconnaître les efforts et les réalisations de nos agriculteurs et de notre industrie agroalimentaire. Ce secteur joue un rôle crucial dans l'alimentation de notre nation et des gens du monde entier ainsi que dans le maintien d'une économie forte.

Célébrez le #JourAgCan le 15 février 2023 (Groupe CNW/Centre canadien pour l'intégrité des aliments)

Le Jour de l'agriculture canadienne est une occasion de manifester notre reconnaissance envers les agriculteurs pour leur dévouement et leur travail exceptionnel. Peu importe les conditions météorologiques et les nombreux défis auxquels ils font face, ils continuent de nous fournir des aliments sains et nutritifs.

Les Canadiens sont invités à partager leur amour pour les aliments d'ici le 15 février en utilisant le mot-clic officiel #JourAgCan sur les médias sociaux. Il existe plusieurs façons de participer aux célébrations en ligne, notamment en préparant un repas à base d'ingrédients canadiens, en partage des photos et des vidéos célébrant l'agriculture canadienne et les aliments locaux, et en honorant le travail de nos agriculteurs et les aliments nutritifs qu'ils fournissent aux Canadiens et aux gens du monde entier.

Citations

« Le Jour de l'agriculture canadienne, je vous invite à lever vos fourchettes en l'honneur de nos productrices et producteurs. Leur passion, leur ténacité, leur capacité d'adaptation et leur engagement à l'égard de l'environnement et du bien-être animal nous permettent de demeurer un leader mondial en agriculture durable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'agriculture canadienne est une industrie vitale et résiliente qui continue de fournir des aliments sûrs et de haute qualité aux Canadiens et aux gens du monde entier. Nous sommes fiers des agriculteurs et des professionnels de l'industrie qui travaillent dur et qui s'engagent à produire des aliments de façon responsable et durable. »

- John Jamieson, président et chef de la direction du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA)

À propos du Jour de l'agriculture et de L'agriculture, plus que jamais

Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments dirige le forum en ligne L'agriculture, plus que jamais, qui suscite un dialogue positif au sujet de l'agriculture et de l'alimentation en vue d'inspirer la confiance des consommateurs envers les producteurs. L'agriculture plus que jamais est également la force motrice du Jour de l'agriculture canadienne, lancée en 2017 pour célébrer l'agriculture et l'alimentation, ainsi que tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Pour plus d'information, visitez agricultureplusquejamais.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook and Instagram.

À propos du Centre canadien pour l'intégrité des aliments

Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d'envergure nationale dont le mandat clairement défini est d'aider le système agroalimentaire canadien à renforcer la confiance du public à son égard. Pour cela, il coordonne des recherches, entame des dialogues et propose des ressources et des formations. Pour plus d'information, visitez foodintegrity.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

