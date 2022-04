MONTRÉAL,, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie célèbre l'astronomie lors d'une journée festive avec une programmation variée et stimulante qui saura intéresser toute la famille. Le 7 mai 2022, lors de l'AstroFest, le Planétarium Rio Tinto Alcan en collaboration avec plusieurs partenaires vous propose une foule d'activités gratuites.

Au menu : bricolage pour tous les âges, conférences, exposition d'astrophotographie, kiosques d'info, ateliers dirigés, observation du Soleil, etc. À ne pas manquer, la conférence de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques, au sujet des futures missions d'exploration de la Lune, qui promet d'être captivante.

Les festivités se poursuivront jusqu'en fin de soirée, avec l'observation de la Lune et des astres au télescope.

Horaire

11 h à 19 h : kiosques, ateliers, conférences et activités de bricolage.

19 h : conférence de l'astronaute David Saint-Jacques de l'Agence spatiale canadienne au sujet des futures missions lunaires.

l'Agence spatiale canadienne au sujet des futures missions lunaires. 20 h : animation musicale.

20 h 30 à 23 h : observation du ciel au télescope.

Quand : 7 mai, de 11 h à 23 h

Où : Planétarium Rio Tinto Alcan

Informations importantes :

Les places pour la conférence de l'astronaute David Saint-Jacques seront limitées. Réservez votre place . Notez qu'une projection extérieure de la conférence est prévue si la météo le permet. Elle sera également retransmise sur les réseaux sociaux.

seront limitées. . Notez qu'une projection extérieure de la conférence est prévue si la météo le permet. Elle sera également retransmise sur les réseaux sociaux. Toutes les activités de l'AstroFest sont gratuites, toutefois la programmation régulière dans les théâtres du Planétarium demeure payante.

