Fernand Dansereau, C.M. - Scénariste, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision

Fernand Dansereau est un pionnier du cinéma et de la télévision au Québec. Très respecté au sein de l'industrie, il a écrit, produit et réalisé des œuvres marquantes qui ont été acclamées tant par ses collègues que par le public; il a ému des milliers des téléspectateurs avec des séries comme Le parc des Braves et Les filles de Caleb et, plus récemment, avec une série de trois films sur le vieillissement. Doté d'une fine compréhension des classes ouvrières et d'un espoir inébranlable en toutes choses, il porte un regard lucide et empreint de compassion sur les réalités contemporaines et cherche constamment à rendre le langage cinématographique accessible à tous. Président fondateur de l'Institut national de l'image et du son, un centre de formation professionnelle en multimédia de Montréal, il est encore aujourd'hui une inspiration pour les jeunes générations.

Rita Shelton Deverell, C.M. - Télédiffuseure, artiste de théâtre, universitaire et militante

Tout au long de sa remarquable carrière en radiotélédiffusion, en journalisme et en théâtre, Rita Shelton Deverell s'est démarquée par son esprit d'innovation, de créativité et d'inclusion. Guidée par son désir de justice sociale, elle a porté la voix de personnes que l'on entend rarement. Cofondatrice de VisionTV, premier réseau pluriconfessionnel et multiculturel au monde, elle a été l'une des premières femmes noires à devenir animatrice et gestionnaire à la télévision canadienne. Mentore inspirante, elle est un modèle pour nombre de jeunes artistes et élèves, et pour le grand public.

David W. Foster, O.C. - Parolier, compositeur, interprète, producteur et philanthrope

David Foster est l'un des compositeurs et producteurs de musique populaire canadiens les plus prolifiques. Il a travaillé avec certains des plus grands artistes canadiens et internationaux, dont Céline Dion, Michael Bublé et Josh Groban. Philanthrope généreux, notamment par l'entremise de la David Foster Foundation, il a mis son temps et son talent au service de plus de 400 organismes de bienfaisance et a animé, produit ou dirigé un grand nombre de concerts-bénéfice.

Tomson Highway, O.C. - Écrivain (pièces de théâtre, romans, essais), pianiste et auteur- compositeur

Tomson Highway est l'un des auteurs et interprètes les plus acclamés au Canada. Son œuvre met en valeur les peuples et cultures autochtones; ses pièces de théâtre, dont Les reines de la réserve et Dry Lips devrait déménager à Kapuskasing, sont présentées et enseignées dans le monde entier. Pianiste de formation classique, il s'est produit et a donné des conférences tant au Canada qu'à l'étranger. Conférencier dynamique et très recherché, il aborde des sujets allant de la musique et la littérature à la diversité en milieu de travail.

Linda Rabin, C.M. - Danseuse, enseignante, chorégraphe et formatrice en mouvement somatique

Pionnière de la danse contemporaine au Canada, Linda Rabin a plus de 50 ans d'expérience comme danseuse, enseignante et chorégraphe. Comme formatrice en mouvement somatique, elle a aidé des artistes et des gens de tous les horizons à cheminer et à développer leur propre processus créatif, tant sur la scène que dans la vie. Ayant une propension pour l'exploration, elle a beaucoup voyagé et s'est intéressée à la culture et aux rituels des divers pays qu'elle a visités. Animatrice d'atelier reconnue au Canada et à l'étranger, elle adore partager avec autrui sa passion : explorer le mouvement comme forme d'art, comme outil de transformation, de guérison et de pratique spirituelle.

Le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle, qui rend hommage à un particulier ou un groupe qui a apporté une contribution extraordinaire en matière de bénévolat dans le domaine des arts du spectacle :

Michelle Smith

Michelle Smith est la perle rare : une bénévole dévouée qui a une expertise en finance et qui est passionnée de la collecte de fonds. Ce pour quoi on fait souvent appel à sa générosité, à sa créativité et à son inépuisable énergie. Par son engagement et son soutien à un grand nombre d'organisations communautaires et artistiques francophones dans sa province natale, le Manitoba, elle a contribué de façon indélébile à la vitalité culturelle et linguistique de sa communauté.

Le Prix du Centre national des Arts récompense un artiste ou un groupe d'artistes qui a apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison :

Crystal Pite, C.M. - Chorégraphe et metteure en scène

Au fil d'une carrière de chorégraphe qui s'étend sur trois décennies, Crystal Pite a créé plus de 50 œuvres pour des compagnies de danse canadiennes et internationales. Elle est la fondatrice et la directrice artistique de Kidd Pivot, de Vancouver, une compagnie de réputation mondiale reconnue pour son approche hybride qui combine avec un grand sens de l'invention le théâtre et la danse. Mme Pite se distingue par des œuvres qui traitent de façon courageuse de sujets complexes et difficiles comme le traumatisme, la dépendance, le conflit, la conscience et la mortalité; sa vision audacieuse et originale lui a valu une renommée internationale et a inspiré toute une génération d'artistes de la danse.

« Les arts jouent un rôle vital dans nos vies et l'actuelle pandémie en a fait une puissante démonstration », ont dit Douglas Knight, président et chef de la direction de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) et la coprésidente Anik Bissonnette.

« Alors que nous célébrons nos remarquables lauréats 2022, nous devons également prendre le temps d'exprimer notre reconnaissance à tous les artistes canadiens et au public qui ont mis un peu de lumière dans nos vies et nous ont permis de nous rassembler en ces temps difficiles. »

« L'importance primordiale de la création artistique et du rôle des artistes au cœur de nos vies individuelles et collectives est ressortie avec force durant la pandémie. La musique, les voix, les mots, la danse et les images en mouvement nous aident à rester connectés avec le monde et avec notre propre destin. Ces prix remis à des artistes extraordinaires sont une reconnaissance publique de l'art comme service essentiel, pour le maintien du lien social et pour la protection de notre droit au bonheur », a indiqué Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada.

« Les artistes racontent des histoires qui célèbrent notre diversité, nous rassemblent et nous poussent - à la fois en tant qu'individus et en tant que pays - à nous dépasser et à rendre notre monde meilleur », a déclaré Christopher Deacon, président et chef de la direction du CNA. « C'est un honneur pour nous, à titre de partenaire fondateur des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, de rendre hommage à certains des plus grands talents et bénévoles du secteur des arts du Canada et au rôle crucial que chacune de ces personnes joue dans la vie de notre pays. »

Les lauréats 2022 seront honorés lors de deux événements qui auront lieu à Ottawa et dont le point culminant sera le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle au Centre national des Arts, le samedi 28 mai à 20 h. « Nous sommes heureux d'annoncer que M. Donald K. Johnson, un allié de longue date des PGGAS, s'est engagé à faire un don exemplaire d'un million de dollars pour soutenir les Prix au cours des 10 prochaines années », a souligné Mme Jayne Watson, cheffe de la direction de la Fondation du Centre national des Arts.

Résident à Toronto, M. Johnson a précisé que « Mon don aux PGGAS me donne la satisfaction de savoir que les arts du spectacle disposent de plus de fonds pour pouvoir continuer à s'épanouir. La philanthropie est une véritable passion pour moi. »

Nous voulons remercier l'honorable Margaret McCain, C.C., O.N.B. de son soutien à titre de présidente honoraire, ainsi que les leaders dans tout le pays qui ont fait partie du Comité national des bénévoles, dirigé par Kate Alexander Daniels, et aidé à recueillir les fonds qui ont rendu possible la tenue du Gala des PGGAS.

Merci aux nombreux commanditaires et donateurs du Gala qui ont également rendu possible la tenue du Gala, soit la Azrieli Foundation, Bonnie et John Buhler, Boston Pizza International Inc., Margaret Fountain, C.M., DFA (h) et David Fountain, C.M., The Keg Spirit Foundation, les Brasseries Labatt du Canada, Manuvie, Meta, ainsi que l'honorable Bill Morneau et Nancy McCain.

Les PGGAS sont rendus possibles grâce au soutien de nos partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et le Centre national des Arts (CNA). La firme Compass Rose est notre partenaire pour les communications. De plus, chaque année, l'Office national du film du Canada (ONF) produit de magnifiques courts métrages sur chacun des lauréats, courts métrages qui seront présentés en première lors du Gala des Prix du 28 mai, au CNA, ainsi que sur le site web de l'ONF, onf.ca.

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. L'occasion nous est ainsi offerte de saluer l'excellence dans les arts du spectacle au Canada par la réalisation de portraits cinématographiques qui, s'ils mettent en lumière le talent et la passion des lauréats et lauréates, conservent néanmoins leurs qualités de créations artistiques autonomes. Nous franchirons cette année la barre des 105 films, un témoignage du travail acharné d'un grand nombre de cinéastes, de producteurs et productrices et d'équipes de création. Je tiens à remercier toutes ces personnes, ainsi, bien sûr, que nos formidables lauréats et lauréates et nos partenaires des PGGAS », a déclaré Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'Office national du film du Canada.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la culture canadienne et de célébrer la richesse et la diversité des réalisations des lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de cette année. En tant que partenaire média des PGGAS, nous diffuserons leurs contributions artistiques et leurs histoires avec les Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle sont en vente à compter du jeudi 24 février sur Ticketmaster, 1-888-991-2787 ou cna-nac.ca/prixgg.



Créés en 1992 sous le patronage du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, et de son épouse Gerda, ces prix prestigieux sont remis chaque année à des Canadiens et Canadiennes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays. Les candidatures à ces prix réputés sont soumises par le public et les prix visent à reconnaître l'engagement d'artistes qui, tout au long d'une fructueuse carrière, ont contribué aux arts du spectacle au Canada.

