MONCTON, NB, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Depuis 35 ans, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) est là pour aider les entreprises, les collectivités et les organismes à bâtir une économie forte, innovatrice et inclusive au Canada atlantique. En 2022, dans un contexte d'incertitude mondiale, l'APECA a continué de prendre des mesures pour permettre aux entreprises du Canada atlantique de croître, d'innover et de continuer d'exporter. . Alors que les Canadiens de l'Atlantique se préparent à accueillir 2023, le gouvernement s'engage à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et de bâtir une économie qui fonctionne pour tous, tout en s'attaquant aux réalités économiques difficiles auxquelles notre région et notre pays sont confrontés.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a donné un aperçu de l'impact des investissements de l'Agence au cours de la première année de son mandat.

Investir dans l'emploi, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous

Depuis janvier 2022, l'APECA a versé plus de 316 millions de dollars dans plus de 1 500 projets pour aider les entreprises et les organisations du Canada atlantique.

Au cours de l'année, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour aider la région à se positionner pour assurer une reprise économique robuste et une croissance à long terme. De nouvelles idées qui ont inspiré les résidents et les touristes à redécouvrir les rues principales du Canada atlantique ont reçu 10 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Redécouvrir nos centre-villes. Les établissements de nos communautés urbaines et rurales ont été profondément affectés par une période prolongée sans rassemblements publics. Ces endroits ont beaucoup à offrir et font tourner l'économie locale en tant que centres d'activités sociales, économiques et culturelles. Au cours de l'été et de l'automne, des attractions et des activités uniques ont attiré les gens dans les rues principales et les centres-villes des communautés locales, dont des événements culturels, de la musique en direct, des installations artistiques et la présentation de produits locaux à de nouveaux consommateurs. Ces projets ont permis de reconnecter les résidents et les visiteurs avec les centres-villes et les quartiers et de stimuler le secteur touristique local.

De leur côté, les entreprises locales étaient prêtes à accueillir de nouveau les touristesdes quatre coins du monde , en partie grâce au soutien du Fonds d'aide au tourisme, qui a versé près de 38 millions de dollars pour aider à offrir une expérience touristique exceptionnelle et à positionner l'industrie pour une forte croissance future. Les organismes, les municipalités et les groupes communautaires ont reçu près de 38 millions de dollars en soutien pour construire de nouvelles infrastructures communautaires et revitaliser leurs infrastructures communautairesgrâce au Fonds canadien de revitalisation des communautés, afin de ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité, alors que les mesures sanitaires s'atténuent.

Les investissements stratégiques réalisés par l'Agence contribuent à renforcer les industries clés du Canada atlantique et à exploiter les atouts concurrentiels de la région dans des secteurs prioritaires comme l'automatisation et la numérisation, les aliments et les boissons, les océans, la croissance propre et l'économie en démarrage. À cet effet, l'APECA a versé plus de 173 millions de dollars aux entreprises et aux organisations de l'Atlantique par l'entremise de sa gamme régulière de programmes en 2022.

Le soutien aux entrepreneurs qui ouvrent la voie à la reprise économique et à un avenir durable et inclusif demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Au Canada atlantique, l'APECA a aidé les entrepreneurs à faire face aux répercussions de défis récents comme la pénurie de main-d'œuvre, l'expansion des processus numériques, la complexité des marchés mondiaux et les changements climatiques, ainsi qu'à accroître la main-d'œuvre de l'avenir grâce à l'immigration, au perfectionnement des compétences et à l'inclusion des groupes sous-représentés du Canada atlantique.

Exécution de mesures fédérales spéciales pour les Canadiens de l'Atlantique

Au cours de la dernière année, l'APECA a également été appelée à mettre en œuvre des mesures spéciales au nom du gouvernement du Canada. Afin d'accélérer la reprise grâce à des investissements dans la modernisation et la diversification des produits, l'Initiative de stabilisation et d'innovation de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard a été lancée pour aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leurs activités afin d'améliorer la productivité et de diversifier leurs produits.

L'APECA a continué de mettre en œuvre l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et le Fonds d'infrastructure de l'ICTC afin de favoriser la diversification économique des collectivités touchées et des régions environnantes qui abandonne le charbon et se dirige vers un avenir axé sur la carboneutralité . L'APECA a travaillé en étroite collaboration avec les collectivités touchées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ainsi qu'avec les employeurs et les travailleurs afin de trouver des solutions concrètes pour bâtir un avenir plus vert. Grâce à des investissements de plus de 8,2 millions de dollars, l'Agence a contribué à diversifier la main-d'œuvre afin de permettre à ces collectivités de se développer et prospérer sur le plan économique.

En septembre, l'ouragan Fiona a ravagé de nombreuses villes et villages dans les quatre provinces de l'Atlantique, détruisant des biens et des infrastructures et menaçant les moyens de subsistance de milliers de personnes dans la région. Après la tempête, le gouvernement du Canada a rapidement annoncé la création du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, qui est coordonné par l'APECA. Le Fonds fournit jusqu'à 300 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les collectivités et les entreprises locales touchées par la tempête et pour contribuer aux efforts de rétablissement à long terme. L'APECA collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux afin de déterminer les besoins locaux, d'élaborer des initiatives ciblées pour aider au rétablissement et à la reconstruction, et d'allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui fourniront leur part du Fonds, comme le ministère des Pêches et des Océans du Canada, qui a annoncé que 100 millions de dollars du Fonds de rétablissement seront consacrés à la reconstruction des ports pour petits bateaux et à la récupération des engins de pêche perdus.

Faire progresser la prospérité de l'Atlantique en 2023

Au cours de l'année à venir, l'APECA continuera de fournir une aide sur mesure aux petites et moyennes entreprises et de soutenir la création d'emplois dans les collectivités pour renforcer davantage l'économie du Canada atlantique et continuer à stimuler une croissance économique qui profite à tous. L'Agence continuera d'aider les entreprises à accroître leur productivité et leur numérisation pour être plus compétitives, à rechercher de nouvelles possibilités d'exportation, à favoriser une main-d'œuvre plus diversifiée pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre et à tirer parti des technologies vertes pour la croissance économique.

L'APECA continuera de mettre l'accent sur le développement économique inclusif, ce qui comprend la collaboration avec des partenaires autochtones pour soutenir leurs priorités, le renforcement des capacités des organismes d'affaires sans but lucratif dirigés par des communautés noires, combler les lacunes et renforcer les capacités des femmes entrepreneures, ainsi que l'aide au renforcement et à la diversification de la l'assise économique des communautés acadiennes et francophones du Canada atlantique dans la région.

Une croissance économique soutenue au Canada atlantique exige également une collaboration fédérale-provinciale. Par l'entremise de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, l'APECA travaillera avec ses partenaires fédéraux et les quatre provinces de l'Atlantique pour renforcer et diversifier l'économie de la région.

L'APECA dans les quatre provinces de l'Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, l'APECA a investi 94,8 millions de dollars dans 492 projets à travers la province. Cela comprend plus de 6,2 millions de dollars pour des projets autochtones, plus de 6 millions de dollars pour des projets dirigés par des femmes, 14,3 millions de dollars pour des entrepreneurs francophones et près de 3,5 millions de dollars pour des projets axés sur les jeunes.

En 2022, voici quelques-uns des projets que l'APECA a soutenus au Nouveau-Brunswick :

Saint John Energy pour montrer la voie en matière d'innovation énergétique et de croissance propre en améliorant sa technologie et en développant son réseau intelligent.

Des projets à l'Université du Nouveau-Brunswick et à l'Université de Moncton pour favoriser la transformation numérique grâce à leurs programmes d'informatique dans la province, ce qui permet de préparer les travailleurs des communautés francophones et anglophones aux emplois de l'avenir, de soutenir la croissance des entreprises et d'attirer des investissements au Canada atlantique.

pour favoriser la transformation numérique grâce à leurs programmes d'informatique dans la province, ce qui permet de préparer les travailleurs des communautés francophones et anglophones aux emplois de l'avenir, de soutenir la croissance des entreprises et d'attirer des investissements au atlantique. Wolastoq Maple Products, une entreprise autochtone dirigée par des femmes, afin d'accroître et d'étendre ses activités pour augmenter sa compétitivité à l'échelle mondiale.

Du soutien pour la Chambre de commerce du grand Moncton afin de lancer la Tournée estivale branchée durant laquelle des ambassadeurs régionaux ont voyagé à bord de véhicules électriques pour entrer en contact avec des propriétaires d'entreprises locales, rencontrer leurs clients et promouvoir les événements qui se déroulent dans les communautés et les centres-villes de la province.

À Terre-Neuve-et-Labrador, l'APECA a investi 79,5 millions de dollars dans 493 projets dans toute la province. Ce montant comprend 6,5 millions de dollars pour des projets autochtones, plus de 8,8 millions de dollars pour des projets dirigés par des femmes, 26 000 dollars pour des entrepreneurs francophones et 300 000 dollars pour des projets axés sur les jeunes.

En 2022, voici quelques-uns des projets que l'APECA a soutenus à Terre-Neuve-et-Labrador :

Le Centre pour l'intelligence artificielle de l'Université Memorial (en anglais seulement), qui servira d'espace collaboratif d'enseignement, de sensibilisation et de formation continue pour le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et des communications de NL.

Hospitality Newfoundland and Labrador pour mettre en place des initiatives stratégiques afin d'aider les exploitants touristiques de la province à attirer des visiteurs et à les servir en toute sécurité alors que le secteur se remet de la pandémie.

and pour mettre en place des initiatives stratégiques afin d'aider les exploitants touristiques de la province à attirer des visiteurs et à les servir en toute sécurité alors que le secteur se remet de la pandémie. Tacora Resources pour l'ajout d'équipements de technologie avancée pour améliorer le traitement et accroître l'efficacité.

Du soutien ayant permis au Legendary Coasts of Eastern Newfoundland d'accueillir la première édition annuelle du Deep Blues Seafood Festival à Old Perlican où les résidents et visiteurs ont pu déguster des plats préparés par des chefs locaux et internationaux, tout en appréciant la musique blues interprétée par des musiciens accomplis.

En Nouvelle-Écosse, l'APECA a investi 102 millions de dollars dans 585 projets dans toute la province. Ce montant comprend plus de 6,6 millions de dollars pour des projets autochtones, près de 11,1 millions de dollars pour des projets dirigés par des femmes, près de 2,9 millions de dollars pour des entrepreneurs francophones et 3 millions de dollars pour des projets axés sur les jeunes.

En 2022, voici quelques-uns des projets que l'APECA a soutenus en Nouvelle-Écosse :

L'expansion du Verschuren Centre, une installation de biotraitement unique en son genre au Canada , qui aide les entreprises de technologies propres à développer de nouvelles technologies durables et à les mettre sur le marché.

, qui aide les entreprises de technologies propres à développer de nouvelles technologies durables et à les mettre sur le marché. Une nouvelle installation pilote pour Novonix Battery Technology Solutions, dotée d'un équipement de pointe pour produire plus efficacement des matériaux de batteries au lithium-ion pour les véhicules électriques.

Les efforts continus du Mi'kmaw Economic Benefits Office de la Nouvelle-Écosse pour offrir aux jeunes Autochtones des emplois dans les métiers et dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), par le biais de la formation, de la défense des intérêts et de l'établissement de partenariats.

Du soutien pour permettre à la Ville d' Annapolis Royal d'accueillir à nouveau des résidents et des visiteurs à divers événements annuels qui ont été suspendus à cause de la pandémie, l'organisation de nouveaux événements afin de stimuler le tourisme et l'ajout de signalisation trilingue en français, en mi'kmaq et en anglais afin de diriger les gens vers toutes les attractions qu'offre le centre-ville.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'APECA a investi 40,1 millions de dollars dans 191 projets dans toute la province. Cela comprend près de 2 millions de dollars pour des projets autochtones, plus de 3,9 millions de dollars pour des projets dirigés par des femmes, près de 725 000 dollars pour des entrepreneurs francophones et près de 270 000 dollars pour des projets axés sur les jeunes.

En 2022, voici quelques-uns des projets que l'APECA a soutenus à l'Île-du-Prince-Édouard :

Citations

« Au cours de la dernière année, j'ai eu la chance de voir le travail remarquable réalisé au Canada atlantique. Nous avons des entrepreneurs talentueux, innovants et résilients dans la région et l'APECA joue un rôle clé pour renforcer davantage l'économie et créer de nouvelles opportunités de croissance. Au cours de l'année à venir, dans un contexte d'incertitude économique mondiale, l'Agence continuera de travailler d'arrache-pied pour favoriser une économie régionale inclusive, durable et diversifiée. De grandes choses se passent au Canada atlantique et l'APECA est là pour soutenir les innovateurs et les créateurs d'ici. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

Faits en bref

En 2022, l'APECA a versé plus de 316 millions de dollars en soutien, aidant plus de 1 500 organismes et entreprises du Canada atlantique.

atlantique. L'APECA a fourni la part du Canada atlantique de l'initiative Redécouvrir nos centres-villes en investissant 10 millions de dollars dans tout le Canada atlantique en 2022.

atlantique de l'initiative Redécouvrir nos centres-villes en investissant 10 millions de dollars dans tout le atlantique en 2022. En 2022, l'APECA a fourni la part du Canada atlantique du Fonds d'aide au tourisme, investissant près de 38 millions de dollars dans tout le Canada atlantique.

atlantique du Fonds d'aide au tourisme, investissant près de 38 millions de dollars dans tout le atlantique. L'APECA a fourni la part du Canada atlantique du Fonds canadien de revitalisation des communautés, investissant plus de 37 millions de dollars dans toute la région en 2022.

atlantique du Fonds canadien de revitalisation des communautés, investissant plus de 37 millions de dollars dans toute la région en 2022. En 2022, l'APECA a également continué de mettre en œuvre l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et le Fonds d'infrastructure de l'ICTC en investissant plus de 8,2 millions de dollars pour favoriser la diversification économique des collectivités touchées et des régions avoisinantes qui s'éloignent de l'électricité produite par le charbon au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

