Célébration gospel de Noël - ONE19 - Jireh Gospel Choir & Montreal Gospel Choir

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir ébloui plus de 2 000 personnes l'an dernier, Jireh Gospel Choir et Montreal Gospel Choir présentent une nouvelle édition de leur spectacle de Noël « ONE19 », le samedi 7 décembre 2019 à 15h et 20h à la majestueuse église Saint-Jean-Baptiste (309 rue Rachel E). Plus de 100 voix accompagnées d'un band et dirigé par Carol Bernard.

Jireh Gospel Choir crée une musique alliant authenticité et audace, gaieté et profondeur, dans la plus pure tradition du gospel, en passant du negro spiritual au hip-hop. Leur album Get Up a reçu le prix de l'Album gospel de l'année, discerné par Gospel Music Association Canada. Cet été, les 15 chanteurs et 5 musiciens ont mis le feu sur la scène extérieure du Festival international de jazz de Montréal. Ce décembre les chanteurs participeront aux 3 concerts de Noël de l'Orchestre Symphonique de Montréal. Parions que personne ne pourra rester immobile à l'écoute de leurs chansons !

Montreal Gospel Choir, lancée en 2011, met en vedette des hommes et des femmes d'origines culturelles différentes. Les mots famille, amour, joie, énergie contagieuse et chair de poule sont souvent associés à cet ensemble de 90 voix.

Née à Montréal de parents jamaïcains, Carol Bernard est diplômée en mathématiques et informatique de l'Université McGill, et en musique de l'Université de Montréal. Elle a quitté son poste de cadre supérieur à CN Rail pour se consacrer à la musique à temps plein.

Le concert de gospel ONE19 ne laissera personne indifférent ! La musique gospel apporte un message d'amour, de joie, et d'espoir dans une atmosphère chaleureuse. Cette soirée est définitivement un rendez-vous que vous ne voudrez PAS manquer.

Billets : www.montrealgospel.com

Cliquez sur le lien ci-dessous pour un aperçu vidéo de cette belle soirée :

https://www.dropbox.com/s/ver5hr74cyor2t3/ONE18%20clip.mp4?dl=0

ONE19 - Concert Gospel de Noël

Jireh Gospel Choir & Montreal Gospel Choir

Samedi 7 décembre, 2019, 15h & 20h

Église Saint-Jean-Baptiste, 309 rue Rachel E.

SOURCE Jireh Gospel Choir & Montreal Gospel Choir

Renseignements: Demandes d'entrevues : Madglara Dazulma, 514 296-8044, dazcom@gmail.com

Related Links

https://jirehgospelchoir.com/