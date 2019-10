Célébration de l'excellence dans le commerce électronique avec le concours Entrepreneur de l'année 2019 d'eBay Canada

Des petites entreprises canadiennes reconnues pour leurs réalisations dans l'entrepreneuriat en ligne

TORONTO, le 17 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, eBay Canada a annoncé les gagnants de son 15e concours Entrepreneur de l'année, qui reconnaît les petites entreprises canadiennes exceptionnelles qui saisissent les occasions que présentent le site eBay pour trouver de nouveaux clients partout au pays et au monde.

« Jouant un rôle de catalyseur et de parrain pour les petites entreprises, nous sommes fiers de célébrer et d'appuyer les meilleurs dans l'entrepreneuriat canadien sur eBay », déclare Andrea Stairs, directrice générale d'eBay Canada et Amérique latine. « Chaque jour, des entreprises utilisent eBay pour se diversifier, atteindre de nouveaux marchés, accroître leurs ventes et contribuer à leur économie locale. La sélection des gagnants est toujours difficile, et cette année n'a pas fait exception à la règle! »

Voici les gagnants du concours Entrepreneur de l'année 2019 d'eBay :

Entrepreneur de l'année : Nan Xu d'IHL Canada, située à Woodbridge, Ontario ;

: d'IHL Canada, située à ; Micromultinationale de l'année : Jessica Oman de Storage Warriors, située à Vancouver , C.-B.;

Storage Warriors, située à , C.-B.; Entrepreneur polyvalent de l'année : Simon Duguay de Newxon, située à Saguenay, Québec.

Une récente étude de BDC a dévoilé que seulement 4 sur 10 petites entreprises canadiennes ayant une présence en ligne vendent, reçoivent et prennent des commandes en ligne. Cela démontre une importante occasion inexploitée pour les entrepreneurs canadiens d'utiliser les plateformes en ligne pour agrandir leur base de clients au-delà de leur portée physique.

« La vente en ligne peut être un facteur de croissance clé pour les petits détaillants canadiens, et l'utilisation des plateformes en ligne, particulièrement les sites internationaux comme eBay, peut transformer les entreprises locales, ajoute Stairs. Les gagnants du concours Entrepreneur de l'année d'eBay Canada de cette année sont l'exemple parfait de la puissance du commerce électronique dans la croissance et le développement des entreprises locales. »

Deux des entreprises gagnantes, Storage Warriors et Newxon, ont observé une augmentation impressionnante; elles sont passées de petites activités à domicile à de véritables entreprises physiques, créant des emplois locaux au passage. En parallèle, la troisième entreprise gagnante, IHL Canada, attribue la croissance de ses affaires en ligne à son magasin physique local, à l'élargissement de ses produits offerts et à la création de ses propres marques privées.

Les gagnants de cette année recevront un prix en argent à investir dans leur entreprise, un surclassement d'un an du niveau d'inscription à leur Boutique eBay et des séances de consultation trimestrielles avec un expert en développement des affaires d'eBay Canada.

En 2014, Nan Xu (toolioking) est entré dans l'équipe d'Investments Hardware Limited (IHL Canada), une entreprise familiale créée en 1985 à Woodbridge, en Ontario, et spécialisée dans les outils électriques et les matériaux de construction. Supervisant la division du commerce électronique de l'entreprise, Nan a immédiatement vu l'occasion inexploitée pour IHL Canada de stimuler la croissance de l'exportation mondiale avec eBay. Il a restructuré la Boutique eBay de l'entreprise, qui comprend maintenant plus de 500 annonces. Afin de gérer la demande croissante sur eBay, Nan a commencé à utiliser la technologie de l'apprentissage machine pour transformer la gestion et le traitement des commandes ainsi que le service à la clientèle. IHL Canada a également établi un partenariat avec UPS Canada pour améliorer l'expédition des produits. Ce partenariat s'est révélé particulièrement important en 2017, lorsqu'IHL Canada a offert l'expédition prioritaire gratuite pour aider les travailleurs dans la reconstruction de Porto Rico après le passage de l'ouragan Irma. Au cours des 5 dernières années, eBay a aidé à IHL à accroître de façon exponentielle ses exportations vers plus de 50 pays du monde. Cette croissance lui a permis d'introduire de nouveaux produits et même de créer ses propres marques privées, notamment DuraDrive et BOSSA, qu'elle offre en ligne et dans son magasin de Woodbridge. Aujourd'hui, IHL est basée dans un entrepôt de 160 000 pieds carrés, complété d'une salle d'exposition de 4 000 pieds carrés pour la clientèle locale. Les ventes eBay seront bientôt triplées cette année, et l'entreprise offre maintenant la plus grande sélection d'outils et d'équipement d'atelier au Canada.

Jessica Oman (storage_warriors) travaillait comme consultante à Vancouver, en Colombie-Britannique, lorsqu'elle et son mari Johann ont décidé de se lancer dans un nouveau passe-temps, celui d'acheter et de vendre le contenu d'unités d'entreposage. Les racines entrepreneuriales du couple l'ont mené à ouvrir une Boutique eBay pour vendre les trouvailles de leurs unités d'entreposage, et Jessica et Johann ont vite constaté qu'ils gagnaient autant d'argent avec eBay qu'avec leur emploi courant. Après trois ans, le couple a décidé de poursuivre son gagne-pain secondaire à plein temps. Jessica et Johann se sont servi d'eBay pour vendre à des acheteurs d'autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Australie et la Malaisie. De plus, ils ont adapté leur stratégie d'approvisionnement aux tendances et à la demande mondiales en se basant sur les apprentissages tirés de leurs ventes eBay à l'étranger. Aujourd'hui, 90 pour cent des ventes de Storage Warrior proviennent des exportations. Ils ont démarré leur entreprise à la maison, mais l'ont rapidement déménagée dans un garage local en location, et ils travaillent maintenant dans un entrepôt de 2 000 pieds carrés. Ils devront probablement agrandir leur espace de nouveau, puisqu'ils ont déjà doublé leurs ventes de 2018. Avec actuellement trois employés et le projet d'embaucher davantage de personnel pour soutenir la croissance commerciale, l'entreprise de Jessica se développe sur tous les fronts!

Simon Duguay (newxon) a commencé le commerce électronique après avoir obtenu son diplôme universitaire, en s'installant dans son sous-sol pour vendre des vêtements et faire de l'argent supplémentaire. En 2015, Simon a décidé de mettre en vente quelques-unes de ses figurines de collection sur eBay et s'est vite rendu compte qu'elles étaient très recherchées et offraient une marge de profit encore plus élevée. Une nouvelle entreprise était née! L'entreprise d'objets de collection de Simon est sur le point d'atteindre un million de dollars en ventes cette année, la plus grande partie provenant d'eBay. La croissance annuelle importante et constante de ses ventes en ligne au cours des quatre dernières années lui a permis de générer assez de revenus pour ouvrir un magasin physique dans sa communauté de Saguenay, au Québec. L'espace de 3 000 pieds carrés comprend un entrepôt et un magasin de détail. Il embauche six employés techniciens, experts en exploitation et directeurs des ventes, tous dévoués au soutien et à l'intégration de ses plateformes de vente physique et en ligne. Simon affirme que les ventes en ligne ont joué un rôle pivot dans l'expansion de son entreprise. Ayant investi 250 000 $ dans sa compagnie au cours de la dernière année, Simon se concentre sur l'accélération de la croissance de celle-ci.

