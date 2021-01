À l'ère où faire preuve d'une extrême agilité devient un prérequis, la nouvelle promesse de marque embrasse l'esprit entrepreneurial des fondatrices Marie-Noëlle Hamelin et Vicky Boudreau. Depuis ses débuts, l'équipe de bicom se fait un point d'honneur de livrer les résultats, et ce, quitte à augmenter la durée du mandat, adapter la stratégie en cours de route sans frais supplémentaires ou encore en bonifiant les campagnes en cours grâce à son offre intégrée (numérique, marketing d'influence, relations publiques traditionnelles). bicom formalise aujourd'hui le tout avec un modèle d'affaires minimisant les risques du client face à son investissement et pouvant mener, selon l'atteinte des objectifs et le succès de la campagne, à un ajustement éventuel de la facture finale.

« Faire briller les PME d'ici et d'ailleurs et contribuer au succès de nos clients a toujours été au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons toujours honoré les objectifs fixés. Aujourd'hui, c'est avec assurance et détermination que nous rendons le tout officiel en statuant sur une grille d'objectifs mesurables et en nous engageant à les remplir coute que coute! », explique Vicky Boudreau, chef de la direction et partenaire fondatrice.

C'est la confiance que la direction témoigne autant à ses talents basés à Montréal et Toronto qu'aux relations qu'ils ont su forger avec les leaders d'opinion du pays qui la pousse aujourd'hui à cette prise de position audacieuse placée sous le signe de l'engagement et du partenariat.

À propos de bicom

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis plus d'une décennie, bicom dessert l'ensemble du territoire canadien via ses bureaux de Montréal et Toronto. Son équipe formée d'une quarantaine de passionnés propose des services complets de relations médias, marketing d'influence, création de contenu, médias sociaux et événementiel. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans avoir peur d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

