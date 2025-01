TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Cedar Leaf Capital, premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones, est fier de se joindre au syndicat de prise ferme des obligations du gouvernement de l'Alberta.

« Nous applaudissons la vision du gouvernement de l'Alberta et ses efforts pour améliorer l'inclusion économique des Autochtones, a déclaré Clint Davis, chef de la direction de Cedar Leaf Capital. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement de l'Alberta et nous avons hâte d'unir nos efforts afin de soutenir la participation des Autochtones sur les marchés des capitaux. »

« Le gouvernement de l'Alberta est fier de faire œuvre de pionnier en matière de réconciliation économique en favorisant la participation accrue des Autochtones sur les marchés des capitaux du Canada, a déclaré Nate Horner, président du Conseil du Trésor et ministre des Finances de la province. Lundi matin, nous avons rouvert l'émission de notre obligation de référence à 10 ans et accueilli le premier courtier en placement détenu majoritairement par des Autochtones au sein de notre syndicat de prise ferme. Cette étape importante - être le premier gouvernement au Canada à faire appel à un courtier en placement détenu par des Autochtones - témoigne de notre engagement à travailler en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones pour faire avancer les choses et contribuer à la progression de la réconciliation en Alberta. »

À propos de Cedar Leaf Capital

La société Cedar Leaf Capital inc. est le premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones et elle s'engage à favoriser la réconciliation économique avec les Autochtones. Elle offre des services en tant qu'évaluatrice ou placeuse de titres de créance nouvellement émis pour les grandes entreprises et les institutions gouvernementales du Canada; elle prévoit d'étendre ses activités aux services-conseils ainsi qu'aux marchés de capitaux boursiers. Cedar Leaf Capital est un partenariat entre la Banque Scotia, Nch'ḵay̓ Development, Des Nedhe Group et la Première Nation des Chippewas de Rama. Cedar Leaf Capital exerce ses activités en tant que courtier en placement inscrit dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. La société est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Pour en savoir davantage, veuillez consulter cedarleafcapital.com.

