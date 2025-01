TORONTO, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Cedar Leaf Capital, premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones, est fier de se joindre au syndicat de courtiers de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC).

« Il s'agit d'un moment historique pour Cedar Leaf Capital, et c'est la première fois qu'un courtier en placement détenu majoritairement par des Autochtones participe au marché de la dette à cette échelle, déclare Clint Davis, chef de la direction de Cedar Leaf Capital. Nous sommes honorés de ce partenariat avec Investissements RPC, qui fait partie, dans le monde, des caisses de retraite les plus solides, les plus résilientes et les plus viables financièrement. Notre participation à ce syndicat témoigne de notre engagement collectif à rendre les marchés des capitaux plus inclusifs et robustes. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Cedar Leaf Capital au sein de notre syndicat qui représente Investissements RPC sur le marché de la dette pour les opérations en dollars canadiens, a déclaré Sam Dorri, directeur général, Financement et Gestion du bilan. L'arrivée de Cedar Leaf Capital diversifie nos courtiers et réaffirme notre engagement à l'égard du marché obligataire canadien. »

Le 16 octobre 2024, Cedar Leaf Capital a annoncé avoir obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour commencer ses activités. Il s'agit d'un partenariat entre la Banque Scotia, Nch'ḵay̓ Development, Des Nedhe Group et la Première Nation des Chippewas de Rama.

À propos de Cedar Leaf Capital

La société Cedar Leaf Capital inc. est le premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones et elle s'engage à favoriser la réconciliation économique avec les Autochtones. Elle offre des services en tant qu'évaluatrice ou placeuse de titres de créance nouvellement émis pour les grandes entreprises et les institutions gouvernementales du Canada; elle prévoit d'étendre ses activités aux services-conseils ainsi qu'aux marchés de capitaux boursiers. Cedar Leaf Capital exerce ses activités en tant que courtier en placement inscrit dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. La société est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2024, la caisse totalisait 675,1 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X @CPPInvestments.

SOURCE Cedar Leaf Capital

Relations avec les médias seulement : Banque Scotia, Diana Coletto, Communications mondiales, [email protected]; CPP Investments, Frank Switzer, Public Affairs and Communications, T: +1 416-523-8039, [email protected]