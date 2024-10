TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Cedar Leaf Capital, premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones, a annoncé son intention de commencer à exercer ses activités dans le courant du mois, afin d'accroître la participation des Autochtones sur les marchés des capitaux du Canada. Le partenariat entre la Banque Scotia, Nch'ḵay̓ Development, Des Nedhe Group et la Première Nation des Chippewas de Rama, annoncé pour la première fois en février 2024, a reçu toutes les approbations réglementaires requises.

Logo de Capital Feuille Cedar (Groupe CNW/Scotiabank)

Le nouveau courtier en placement se trouve dans une position unique pour accroître la participation des Autochtones sur les marchés des capitaux du Canada au moyen d'emplois et par la création d'occasions d'affaires destinées aux communautés autochtones.

Un leadership enraciné dans les valeurs autochtones

La société Cedar Leaf Capital est dirigée par Clint Davis (il/lui), un Inuk du Labrador et bénéficiaire de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. M. Davis compte plus de 20 ans d'expérience au sein d'institutions financières et d'organisations autochtones. Il est motivé par une vision assurant l'essor des sociétés de développement et des entreprises autochtones, et conseille les communautés sur la voie de l'autonomisation économique et de l'autodétermination.

« Notre objectif n'est pas seulement de soutenir la participation économique des Autochtones, mais aussi de renforcer les nations grâce à des relations fructueuses fondées sur la confiance et le respect, a déclaré M. Davis. Nos clients et clientes seront nos partenaires et avec eux, nous construirons un système financier plus fort et plus résilient. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec des personnes qui partagent notre vision de promotion de la souveraineté économique et de l'autonomisation des communautés autochtones. »

Soutenir les efforts de réconciliation est une priorité pour les entreprises comme pour les institutions gouvernementales. En établissant des partenariats avec des participantes et participants établis du marché, Cedar Leaf Capital souhaite également aider les entreprises canadiennes et les participantes et participants du marché des capitaux à respecter leurs engagements en matière de réconciliation, tout en soutenant les nations et les communautés autochtones.

La collaboration entre la Banque Scotia et Nch'ḵay̓ Development, Des Nedhe Group et la Première Nation des Chippewas de Rama permet d'allier la connaissance des finances et des marchés à une compréhension approfondie des besoins des entreprises autochtones. Par ailleurs, elle donnera aux communautés autochtones la possibilité d'accéder à des conseils financiers personnalisés, de se constituer un capital et de stimuler leur développement économique.

« Grâce à ce partenariat, nous aidons les communautés autochtones à prendre en main leur avenir économique. Cedar Leaf Capital constitue une étape importante pour élargir l'accès des communautés autochtones aux possibilités offertes dans les marchés des capitaux et soutenir un secteur financier où l'inclusion et le respect sont des valeurs fondamentales », a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

L'engagement de la Banque Scotia en faveur de la réconciliation

La Banque Scotia s'est engagée à tisser des liens de confiance avec les membres du personnel, la clientèle et les communautés autochtones, ainsi qu'à instaurer une culture de réconciliation partout où elle est présente à l'échelle mondiale. Le plan d'action pour la vérité et la réconciliation de la Banque Scotia soutient cet engagement et énonce 37 mesures volontaires et détaillées visant à intégrer les perspectives, les connaissances, les droits et l'inclusion des Autochtones dans tous les aspects de nos activités.

Dans l'avenir, il est prévu que Cedar Leaf Capital sera entièrement détenue, contrôlée et exploitée par des Autochtones. D'ici là, le courtier en placement tirera parti de l'infrastructure et des cadres de référence de base de la Banque Scotia tandis qu'il travaille à rendre ses activités autoportantes. À terme, moyennant d'autres approbations des organismes de réglementation, la Banque Scotia entend assurer une transition ordonnée pour réduire la taille de son bloc de contrôle.

À propos de Cedar Leaf Capital

La société Cedar Leaf Capital inc. est le premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones et elle s'engage à favoriser la réconciliation économique avec les Autochtones. Elle offrira des services en tant qu'évaluatrice ou placeuse de titres de créance nouvellement émis pour les grandes entreprises et les institutions gouvernementales du Canada; elle prévoit d'étendre ses activités aux services-conseils ainsi qu'aux marchés de capitaux boursiers. Cedar Leaf Capital exerce ses activités en tant que courtier en placement inscrit dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. La société est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

En outre, la société s'engage à renforcer les capacités des Autochtones en leur offrant des possibilités de formation, d'emploi et de mentorat, tout en proposant aux investisseurs, investisseuses, émetteurs et émettrices des moyens d'envergure pour soutenir les nations et les communautés autochtones.

Le nom et le logo de Cedar Leaf Capital ont été conçus par l'agence autochtone Creative Fire et reflètent les liens profonds que la société entretient avec les valeurs autochtones. Le cèdre, symbole de force, de guérison et de durabilité, lui sert d'inspiration. Les nervures de la feuille de cèdre du logo représentent les liens entre les personnes, les communautés et les entreprises que Cedar Leaf Capital souhaite renforcer par ses efforts.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

