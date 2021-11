« Personne ne veut gaspiller. La recherche sur le sujet montre que neuf personnes sur dix sont prêtes à en faire plus pour lutter contre les changements climatiques au quotidien, cependant un grand nombre ne sait pas où commencer », explique Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « Nous voulons montrer à l'aide de la campagne Vendredi fou écolo qu'il peut être à la fois abordable et pratique de poser des gestes positifs pour adopter un mode de vie durable. »

La campagne Vendredi fou écolo n'est qu'une des étapes sur le parcours de IKEA pour devenir une entreprise complètement circulaire qui a un effet positif sur le climat d'ici 2030. Ces étapes comprennent l'utilisation exclusive de matériaux renouvelables, recyclés ou recyclables, l'élimination du gaspillage alimentaire et l'offre de services qui aident nos clients à prolonger le cycle de vie de leurs articles.

Grâce au programme Revendez-les de IKEA Canada, les clients peuvent soumettre une demande pour revendre leurs articles IKEA légèrement usés en échange d'un crédit en magasin. Le service Revendez-les fait partie du programme de fidélisation de IKEA Family et est populaire depuis son lancement au Canada en 2019. IKEA Canada transforme également sa section Tel-quel en carrefour circulaire, où des articles légèrement usagés, ayant servi dans nos salles d'exposition ou en fin de série offrent une gamme attirante d'articles de seconde vie à prix abordable. Le marché du carrefour circulaire permet aux clients qui commencent leur parcours de magasinage en ligne de réserver un article avant d'arriver en magasin. En 2021*, plus de 1,8 million d'articles ont reçu une seconde vie chez IKEA Canada grâce au réemballage et à la revente.

« La décennie actuelle est cruciale pour la lutte aux changements climatiques, cela signifie que notre vision d'améliorer le quotidien du plus grand nombre est plus importante que jamais », affirme Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « En tirant le maximum des matières premières et prolongeant la vie des articles le plus longtemps possible grâce aux services circulaires, nous pouvons apporter une contribution importante à la réduction de l'empreinte climatique des activités de IKEA. »

La campagne Vendredi fou écolo commence le 1er novembre et offre aux clients de nombreuses façons de participer aux efforts d'économie circulaire, notamment :

Du 1 er au 14 novembre, les membres IKEA Family peuvent remporter 1,5 fois la valeur du crédit de revente sur les meubles IKEA légèrement usagés. IKEA donne ainsi une seconde vie à l'article en le revendant ou en le donnant.





au 14 novembre, les membres IKEA Family peuvent remporter 1,5 fois la valeur du crédit de revente sur les meubles IKEA légèrement usagés. IKEA donne ainsi une seconde vie à l'article en le revendant ou en le donnant. Le 25 novembre, IKEA Canada animera des ateliers virtuels pour aider les clients à prolonger la vie de leurs articles IKEA. L'inscription sera ouverte aux membres IKEA Family à partir du 8 novembre.





Du 26 au 29 novembre, les membres IKEA Family obtiennent une réduction additionnelle de 25 % sur les articles du carrefour circulaire (section Tel quel).





Le samedi 27 novembre, certains magasins IKEA Canada organiseront des collectes de dons dans leur stationnement pour les meubles et les appareils électroniques. Entre 10 h et 16 h, les meubles et appareils électroniques usagés en bon état seront ramassés par des partenaires communautaires locaux, et les donateurs recevront en échange un incitatif supplémentaire : un rabais de 25 $ sur tout achat de 150 $ ou plus jusqu'au 4 décembre.





En novembre, les magasins au Canada lanceront une nouvelle Boutique pour un mode de vie durable, qui présentera comment les petits gestes au quotidien peuvent avoir un effet important. Mentionnons notamment des stratégies abordables pour réduire la consommation d'énergie et d'eau, des conseils pour réduire le gaspillage alimentaire et des habitudes écologiques.

Pour en savoir plus sur le Vendredi fou écolo, les clients peuvent consulter le fr.IKEA.ca/VendrediFou

IKEA Canada continue de miser sur la durabilité grâce à ses ambitieux engagements People + Planet Positive. Ce mois-ci, IKEA collaborera avec la COP26, la conférence de l'ONU sur le climat à Glasgow, au Royaume-Uni, du 31 octobre au 12 novembre 2021. Cette conférence représente une occasion clé pour les dirigeants du monde de s'unir et d'inverser le cours des changements climatiques.

* Exercice financier 2021 de IKEA Canada : 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

