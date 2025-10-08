Ce qui sera ouvert et fermé pour l'Action de grâce

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la fête de l'Action de grâce, qui aura lieu le lundi 13 octobre, Montréal modifiera les horaires de certains services.

Les comptoirs de permis et les services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés le 13 octobre. Ils ouvriront de nouveau le 14 octobre.

Montréal tient à rappeler qu'elle met à la disposition de la population de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches par internet. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier pour faciliter le processus sans devoir se déplacer.

Tous les services numériques de la Ville demeurent accessibles. Les demandes soumises pendant ce congé seront acceptées, mais elles seront traitées à partir du 14 octobre.

Par ailleurs, les demandes acheminées par courrier électronique au Service de l'habitation et au Service de l'évaluation foncière pendant le congé seront acceptées, mais elles seront traitées à partir du 14 octobre.

Les collectes

Toutes les collectes (déchets domestiques, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) qui ont normalement lieu les lundis sont maintenues pour tous les arrondissements. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site Info-collectes ou à composer le 311.

Les écocentres

Les écocentres seront ouverts le 13 octobre, selon l'horaire habituel (8 h à 18 h). Pour plus de renseignements, consultez le site montreal.ca ou composez-le 311.

Les installations sportives et culturelles

Les nombreuses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu'à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Les bibliothèques et les Maisons de la culture

Les usagers sont priés de s'informer auprès de leur bibliothèque ou de leur Maison de la culture pour connaître l'horaire des installations. Cliquez ici pour consulter le répertoire des bibliothèques et ici pour consulter la liste des Maisons de la culture.

Espace pour la vie

Le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium sont ouverts tous les jours (la Biosphère est fermée temporairement jusqu'au 17 novembre en raison de travaux majeurs visant à mettre à niveau les installations et améliorer l'expérience des visiteurs et visiteuses). Il est fortement recommandé d'acheter vos billets en ligne. Pour plus d'information, visitez le site espacepourlavie.ca.

La cour municipale

Les salles d'audience seront fermées le 13 octobre, à l'exception de la salle R.40 de l'édifice du 775, rue Gosford, où sont tenues les audiences de comparution pour les personnes détenues.

Les comptoirs de service situés au 775, rue Gosford, au 303, rue Notre-Dame, au 7275, rue Sherbrooke Est (Place Versailles), au 1405, rue de l'Église, à Saint-Laurent, et au 7777, boulevard Newman, à LaSalle, seront fermés le 13 octobre.

Les services numériques offerts par la cour municipale sont accessibles. Pour plus d'information, consultez la section sur la cour municipale.

Pour de plus amples renseignements sur les ouvertures et les fermetures des installations, la Ville de Montréal invite la population à consulter le site internet montreal.ca ou à communiquer avec la Ville.

