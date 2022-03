« Lorsque nous avons examiné le marché des purificateurs d'air portatifs, nous n'arrivions pas à trouver un produit qui atteignait un rendement adéquat pour les zones de plus de 600 pieds carrés, a expliqué Patrick Rodmell, président de viRepel. Nous avions aussi entendu dire que les enseignants utilisaient leurs purificateurs d'air à vitesse réduite parce qu'ils étaient trop bruyants, ce qui compromettait la qualité de l'air que respiraient les élèves. Il était donc clair pour nous que le Canada avait besoin d'un purificateur d'air plus puissant. »

La mesure la plus reconnue du rendement d'un purificateur d'air est le débit d'air purifié, ou CADR, qui indique les pieds cubes d'air purifié, par minute. Le taux CADR du purificateur Elite de viRepel, l'un des meilleurs de l'industrie, est de 1 100 pieds cubes par minute, soit presque deux fois plus rapide que son concurrent direct le plus proche.

Le puissant ventilateur et le filtre HEPA de très grande taille (dix fois plus grand que les purificateurs d'air typiques), sont à la base du rendement de pointe du purificateur Elite de viRepel. D'autres caractéristiques novatrices, comme le traitement du débit d'air inspiré des hôpitaux et la dispersion radiale de l'air à 360 degrés, viennent s'ajouter au rendement de l'appareil et en font de ce produit fabriqué au Canada un produit de calibre véritablement mondial.

La pandémie du coronavirus a fait ressortir l'importance de purifier l'air intérieur. Toutefois, les experts s'entendent pour dire qu'un air intérieur pur ne fait pas que contribuer à la protection contre les virus et les bactéries; il améliore également la santé et la productivité globales, et réduit les coûts des soins de santé et des congés de maladie.

« Les Canadiens sont des gens de substances et non d'apparat, c'est pour cette raison que nous offrons un produit fièrement canadien qui est bien plus qu'une hygiène d'apparence, a expliqué M. Rodmell. Le purificateur d'air Elite de viRepel est destiné aux personnes et aux entreprises qui comprennent l'importance de la qualité de l'air intérieur - en cette période de pandémie et au-delà. »

Pour revoir une vidéo de produit du viRepel AP Elite, cliquez ici: https://vimeo.com/682927224

À propos de viRepel Inc. (www.viRepel.ca)

viRepel est une entreprise canadienne qui commercialise des produits et des services de qualité supérieure qui assurent la protection totale de l'environnementMC contre les bactéries et les virus, permettant ainsi aux gens de travailler, d'apprendre et de socialiser en toute confiance.

