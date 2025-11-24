CE QUE LES MOTS (NE) DISENT (PAS): VIOLENCES GENRÉES ET RESPONSABILITÉ MÉDIATIQUE

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF) lance officiellement sa nouvelle campagne de sensibilisation dédiée à la responsabilité médiatique dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette initiative, financée par le Secrétariat à la condition féminine, porte un message clair : il est urgent de dénoncer le langage inadéquat ou stigmatisant des médias et de corriger la tendance à banaliser ou déformer les violences vécues par les victimes. La campagne vise à responsabiliser le milieu des médias et l'ensemble des acteurs de l'information afin de promouvoir des récits plus rigoureux et respectueux, et d'adopter une lecture féministe intersectionnelle des violences faites aux femmes, pour qu'elles ne soient plus traitées comme de simples faits divers, mais comme de véritables enjeux de société.

Pour clôturer sa campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la FMHF vous convie à un midi-conférence virtuel sur le thème des violences genrées et de la responsabilité médiatique.

Pourquoi ce thème ?

La couverture des violences faites aux femmes a connu d'importantes avancées au cours des dernières années, notamment une plus grande place accordée à la parole des victimes et une volonté accrue de traiter ces enjeux avec sérieux dans certains médias. Toutefois, ces progrès ne suffisent pas à éliminer les préjugés persistants. La couverture médiatique demeure souvent empreinte de biais sexistes, de vocabulaire inadéquat ou d'une approche sensationnaliste. Les récits mettent souvent l'accent sur la figure de la « bonne victime », responsabilisent les victimes plutôt que les agresseurs, ou présentent les violences comme des « drames conjugaux » isolés. Une telle représentation normalise les violences genrées et occulte les rapports de pouvoir ainsi que les inégalités systémiques au cœur de ces violences. Il est nécessaire d'ouvrir la discussion afin que les violences faites aux femmes ne soient plus reproduites dans la manière dont les médias les relatent, ni dans la compréhension globale du public.

Afin de clôturer notre campagne, un midi-conférence sera organisé:

Date : Vendredi 5 décembre 2025

Heure : 12 h à 13 h

Lieu : En ligne via la plateforme ZOOM

S'inscrire: https://www.eventbrite.ca/e/1963622481702?aff=oddtdtcreator

Accessibilité : Une interprète en Langue des signes québécoise (LSQ) sera présente.

Nous aurons l'honneur d'accueillir des expertes de choix :

Maïka Sondarjee

Sandrine Ricci

À l'animation de ce panel d'exception:

Manal Drissi

Appel à l'action

Pour confirmer votre présence ou planifier une entrevue, merci d'écrire à [email protected]

