Les nouveaux essuie-tout SpongeTowels® UltraPRO facilitent le nettoyage de toute la maison et aident les Canadiens à vivre pleinement et absorber tout.

TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Un nouveau sondage révèle que 84 % des Canadiens estiment que le temps alloué au nettoyage est ce qu'il leur déplait le plus lorsqu'il y a des dégâts.

La vie est remplie de gâchis… un nouveau sondage commandé par SpongeTowels® dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme de serviettes en papier SpongeTowels UltraPRO - une gamme de serviettes en papier de qualité supérieure, fabriquée au Canada, super absorbante et résistante - a révélé que les gâchis sont étonnamment au cœur des mentalités canadiennes. Lorsqu'on demande ce que nous détestons le plus en ce qui concerne les dégâts, 84 % d'entre nous répondons que c'est le temps qu'il faut allouer à les nettoyer.

Mais il y a une bonne nouvelle ! Grâce à la technologie de pointe de la toute nouvelle usine de Produits Kruger s.e.c. à Sherbrooke au Québec, les NOUVEAUX SpongeTowels® UltraPRO offrent une gamme d'essuie-tout de qualité supérieure qui permet d'absorber rapidement et facilement tous les dégâts de la vraie vie.

Solides et durables, les SpongeTowels® UltraPRO offrent une qualité et une capacité d'absorption inégalées qui permettent de nettoyer toute la maison, laissant du temps pour des moments de qualité avec la famille et les amis.

Le point sur les dégâts des Canadiens

Alors, qui sont les champions des dégâts au Canada ? Étonnamment, ce ne sont pas nos enfants ou nos animaux de compagnie ! Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'un tiers de tous les répondants admettent être les plus désordonnés de leur maison - les hommes faisant cette admission plus souvent que les femmes - 40 % versus 28 %.

Par ailleurs, 20 % des Canadiens considèrent que leur conjoint ou partenaire est la personne la plus désordonnée de la maison tandis que plus surprenant encore, les enfants de moins de 10 ans ne sont considérés comme principaux responsables du désordre que par 15 % des personnes sondées.

Si des images d'enfants malpropres et d'animaux de compagnie boueux viennent à l'esprit, le moment que les Canadiens considèrent le plus salissant est le déménagement (44 %), suivi de près par les rénovations (43 %), les nouveaux animaux de compagnie (21 %), les repas et les barbecues avec la famille et les amis (15 %) ainsi que les bébés qui commencent à manger des aliments solides (10 %).

Les dégâts mémorables

Les dégâts se présentent sous toutes les formes et dans tous les formats, et souvent les moments les plus salissants sont aussi les plus mémorables ", estime Susan Irving, chef du marketing de Produits Kruger s.e.c. "Notre mission consiste à aider les Canadiens à absorber tout ce que la vie leur réserve : le bon, le mauvais et les dégâts. C'est exactement ce que fait SpongeTowels UltraPRO".

SpongeTowels® UltraPRO : faits ici pour les gens d'ici

Le lancement de SpongeTowels® UltraPRO est le point de départ d'une refonte totale de l'ensemble de la gamme SpongeTowels®, y compris un nouvel emballage et un message proéminent sur sa fabrication locale. La nouvelle gamme SpongeTowels® UltraPRO est fabriquée dans la nouvelle usine de Produits Kruger s.e.c. à Sherbrooke au Québec, qui dispose de la plus grande et plus moderne machine de séchage à l'air libre (TAD) au pays. Cette technologie révolutionnaire de séchage à l'air libre utilise moins de fibres pour obtenir un produit plus volumineux, plus résistant, de qualité supérieure, exceptionnellement doux et plus absorbant.

SpongeTowels® UltraPRO est disponible dès maintenant partout au Canada. Surveillez son arrivée dans votre magasin local favori et préparez-vous à vivre pleinement en absorbant tous les dégâts que votre maisonnée peut subir !

Pour de plus amples renseignements, visitez le site spongetowels.ca/fr/

À propos de Produits Kruger S.E.C.

KPLP est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. KPLP dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®'. Aux États-Unis, KPLP fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marque privée. La division Away-From-Home fabrique et distribue des solutions de produits de grande qualité offrant un excellent rapport qualité-prix à un large éventail d'entités commerciales et publiques. KPLP compte environ 2 700 employés et a été nommé meilleur employeur de la région du Grand Toronto durant neuf années consécutives. Pour plus d'informations, visitez le site www.krugerproducts.ca.

À propos du sondage

Il s'agit des résultats d'une étude/sondage menée par SpongeTowels® du 23 au 24 juin 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 518 Canadiens membres du forum en ligne Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

