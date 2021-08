CE Capital est une société de valeurs mobilières qui fournit des services liés aux fusions et aux acquisitions d'entreprises, à l'évaluation des valeurs mobilières et aux conseils sur les marchés financiers. Elle est également une filiale en propriété exclusive de Concentric. En outre, CE Capital fournit régulièrement des services s'inscrivant dans le prolongement des services de consultation en gestion de Concentric, notamment en formulant des avis sur le caractère équitable des transactions et des évaluations d'entreprises en ce qui concerne le financement, les litiges et les missions stratégiques. CE Capital Advisors, Inc. est membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC)

« Nous sommes fiers de la solution intégrée de conseils financiers et d'analyse des marchés de l'énergie que nous avons fournie à EDF en tant que co-conseillers financiers dans le cadre de cette transaction cruciale, a déclaré John J. Reed, chef de la direction de CE Capital et de Concentric. Ce succès met en lumière le solide bilan de notre entreprise en matière d'aide aux clients multinationaux de premier plan dans le cadre de transactions impliquant l'acquisition ou la cession d'actifs importants, ainsi que l'achat et la vente d'unités et de divisions commerciales. CE Capital a mis à profit la vaste expertise de Concentric dans le secteur de l'énergie pour répondre aux besoins transactionnels complexes de notre client. »

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada. Obtenez les nouvelles concernant Concentric en vous abonnant à la Concentric Connection.

