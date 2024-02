MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est ravi d'annoncer un nouveau programme en partenariat avec la Banque Scotia qui a pour but d'accroître les occasions offertes aux filles et aux femmes dans le domaine du hockey.

CCM Hockey et la Banque Scotia mettront sur pied le programme « Apprendre à jouer » dans le cadre de la Fête du hockey féminin ; programme conçu pour inspirer la prochaine génération de filles et accroître la participation à ce sport.

Ce partenariat poursuit les objectifs suivants :

Rendre le hockey amusant et significatif en offrant une expérience positive aux filles, tout en développant ce sport à l'échelle locale.

Collaborer avec des organismes locaux afin d'augmenter le nombre d'inscriptions au hockey féminin et de rendre ce sport plus accessible aux filles de tous âges.

La Banque Scotia est fondatrice de la Fête du hockey féminin, qui donne aux jeunes femmes l'occasion d'apprendre gratuitement auprès des plus grands talents du hockey canadien. À ce titre, elle fait déjà figure de chef de file en matière de soutien aux femmes et aux jeunes filles à tous les échelons du hockey. La Fête du hockey féminin fait partie de l'initiative Hockey pour tous de la Banque Scotia, qui vise à rendre le hockey plus inclusif et plus accessible en éliminant les barrières culturelles et financières associées au sport.

CCM Hockey est fier d'investir pour améliorer l'expérience du hockey des jeunes femmes et les encourager à poursuivre une carrière dans le hockey professionnel. CCM s'engage à accueillir les joueuses de tous âges en leur fournissant de l'équipement, des activités et des occasions d'apprentissage.

« Faire croître le hockey et le rendre plus inclusif constituent des priorités pour CCM. Nous sommes heureux de pouvoir le faire en collaboration avec la Banque Scotia, qui partage la même passion pour ce sport que nous. Nous avons hâte de participer aux événements à venir et de jeter les bases nécessaires pour que les filles de tous âges puissent découvrir notre sport », a déclaré Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des joueuses de premier plan comme Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse et Taylor Heise, ainsi que des superstars comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby et Thatcher Demko. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 octobre 2023, les actifs de la Banque Scotia s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à http://www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

SOURCE : Banque Scotia

Kelty Reid, Communications mondiales et incidence sociale, Banque Scotia - [email protected], 437 882-9438

SOURCE : CCM Hockey

Pour les demandes de renseignements de la presse au sujet de CCM Hockey, communiquez avec Alyssa Cohen, spécialiste des relations publiques et des communications, CCM Hockey, à [email protected]

SOURCE Sport Maska Inc.

Renseignements: Alyssa Cohen, CCM Hockey, 514 794-5773, [email protected]