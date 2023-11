MONTREAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - CCM Hockey est fière d'annoncer la prolongation de son partenariat pluriannuel avec la Hockey Diversity Alliance, un organisme qui s'efforce de faire disparaître le racisme systémique et l'intolérance au sein du hockey, ainsi que d'inspirer une nouvelle génération de joueurs issus de la diversité.

CCM fera don d'ensembles complets de hockey pour que les jeunes puissent s'élancer sur la glace et découvrir le passe-temps favori des Canadiens. CCM est ravie de contribuer à des programmes communautaires et à l'essor du hockey en éliminant les obstacles à l'accès à ce sport.

« Depuis que nous nous sommes engagés dans cette importante mission en 2020, CCM nous a aidés à concrétiser notre vision en fournissant de l'équipement à nos jeunes. CCM a joué un rôle de premier plan en contribuant à la croissance et à la diversification du sport dans les collectivités qui en ont le plus besoin. Je ne pourrais pas être plus fier de reconduire cette relation. » - Akim Aliu, fondateur de la Hockey Diversity Alliance

CCM fera également un don à la Fondation Time to Dream, un organisme dont les programmes visent à rendre les sports accessibles et abordables pour tous pour les jeunes, indépendamment de leur race, de leur genre ou de leur milieu socio-économique.

« Akim déploie de grands efforts pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans le sport du hockey, et nous sommes heureux de pouvoir continuer à le soutenir dans cette voie. Nous nous engageons à collaborer avec toute la famille de la Hockey Diversity Alliance pour faire en sorte que davantage de jeunes puissent avoir s'initier à ce sport. » - Dale Williams, gestionnaire du marketing sportif mondial de CCM Hockey

À propos de la Hockey Diversity Alliance

La Hockey Diversity Alliance a été fondée par huit joueurs PANDC de la LNH qui ont mis à profit leur expérience de la lutte contre le racisme et l'intolérance dans le hockey pour offrir un espace sûr aux générations montantes afin qu'elles puissent profiter de ce sport. Grâce à des programmes communautaires de hockey sur glace et de hockey-balle et à une plateforme éducative, la Hockey Diversity Alliance offre aux jeunes issus de communautés défavorisées l'occasion de s'adonner au sport que nous aimons tous. Depuis sa création en 2020, la Hockey Diversity Alliance a permis à des centaines de jeunes des quartiers défavorisés de découvrir le hockey et a été la voix des personnes qui en ont le plus besoin.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des superstars comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby, Thatcher Demko et Tage Thompson, ainsi que des joueuses de premier plan comme Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse et Taylor Heise. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

