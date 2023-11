MONTREAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est heureux d'annoncer qu'il a transformé, le temps d'un week-end, l'une des plus grandes maisons de Boston en une expérience de hockey immersive et unique appelée CCM Hockey House. Du 16 au 19 novembre, CCM Hockey House était un espace consacré à la culture du hockey, aux toutes dernières technologies et à l'engagement communautaire.

Située dans la région de Boston, CCM Hockey House a été conçue pour offrir à des joueurs de la prochaine génération une expérience inoubliable, tout en les aidant à améliorer leur performance. Toutes les pièces de la maison ont été transformées, par exemple : Le vestiaire, qui présentait les équipements les plus perfectionnés de ce sport, Le pôle de jeux vidéo EA, où les participants pouvaient faire une pause et incarner leur joueur professionnel préféré dans le jeu NHL '24, La cuisine Gatorade, qui offrait une hydratation optimale, et La patinoire, où ont eu lieu des tournois à 3 contre 3, des démonstrations de tirs de précision et des défis de type « combine ». De nombreuses autres expériences sont venues agrémenter le week-end, notamment La clinique d'insultes, animée par un humoriste local, et Le salon de barbier, où l'on pouvait obtenir la plus belle coupe de cheveux de hockey.

CCM Hockey House a proposé une Soirée des influenceurs, au cours de laquelle des créateurs de contenu sur le hockey ont pu accéder en primeur aux installations. Sa programmation comprenait également des tournois à 3 contre 3 mettant aux prises de jeunes joueurs de Toronto, de Détroit et de Boston ainsi qu'une apparition surprise de Patrice Bergeron, le nouvellement retraité capitaine des Bruins de Boston. Bref, la Maison du hockey a permis à tous et à toutes de passer un week-end mémorable.

« L'objectif de CCM Hockey House est de faire vivre des expériences uniques liées au hockey à différentes communautés, tout en faisant découvrir ce sport à des enfants qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'y adonner auparavant. Nous sommes voués à promouvoir le hockey et à créer des événements novateurs et attrayants pour tous les groupes d'âge, tous les niveaux de compétence et tous les sexes. Nous sommes ravis que la communauté passionnée de hockey qu'est celle du Massachusetts ait pu s'amuser à CCM Hockey House! » - Robert Zaring, vice-président, Marketing mondial de CCM.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des superstars comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby, Thatcher Demko et Tage Thompson, ainsi que des joueuses de premier plan comme Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse et Taylor Heise. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

SOURCE Sport Maska Inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements de la presse au sujet de CCM Hockey, veuillez communiquer avec Alyssa Cohen, spécialiste des relations publiques et des communications, CCM Hockey, à l'adresse [email protected]