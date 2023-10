CCM s'engage à soutenir le hockey féminin à tous les niveaux

MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est heureux d'annoncer qu'il a été nommé fournisseur officiel d'équipement de hockey complet et partenaire officiel de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

La LPHF fait tomber les barrières en créant une ligue professionnelle durable où les meilleures joueuses de hockey du monde ont la possibilité d'inspirer les générations futures et de changer le visage du hockey féminin.

CCM Hockey fournira des casques, de l'équipement de protection, des patins et des bâtons aux joueuses de la LPHF à partir de janvier 2024. CCM est ravi de pouvoir soutenir toutes les femmes de la ligue en fournissant à chaque joueuse un équipement développé pour une performance ultime.

"Nous sommes très fiers de nous associer à la LPHF. La création d'un environnement de hockey plus inclusif est une priorité pour CCM et nous sommes ravis de partager notre passion de cette façon. Travailler avec les personnes talentueuses de la LPHF pour soutenir le hockey féminin est fidèle à ce que nous sommes et à ce que nous voulons soutenir en tant que marque et en tant que voix du hockey. Nous avons hâte d'entamer la prochaine saison et de renforcer notre relation à long terme ", a déclaré Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey.

"CCM s'engage à offrir les meilleurs produits de l'industrie à tous les joueurs, peu importe leur âge ou leur sexe. Nous souhaitons accroître l'intérêt pour le hockey féminin avec le développement de la première ligne d'équipement de hockey de la tête aux pieds conçue pour les femmes, et en fournissant aux joueuses de la LPHF des équipements de haute performance. CCM s'engage à accroître la participation des filles à tous les niveaux et à leur rappeler qu'elles ont leur place dans ce sport ", a ajouté Catherine Ward, vice-présidente de la commercialisation des produits et de l'innovation, CCM Hockey.

"La LPHF est fière de s'associer à CCM, une marque qui a une riche histoire pour équiper les meilleurs joueurs de hockey du monde tout en aidant à promouvoir et à faire croître le sport que nous aimons ", a déclaré Jayna Hefford, première vice-présidente des opérations hockey de la LPHF. "Avec CCM comme fournisseur officiel, les athlètes de la LPHF auront accès à la gamme innovatrice et de haute qualité de bâtons, de patins et d'équipement de CCM lorsqu'elles sauteront sur la glace pour notre saison inaugurale.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des superstars comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby, Thatcher Demko et Nathan MacKinnon, ainsi que des joueuses de premier plan comme Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse et Taylor Heise. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

