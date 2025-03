RICHMOND, Virginie, le 29 mars 2025 /CNW/ - CCA Financial (« CCA »), un important fournisseur indépendant de solutions de financement d'équipements et de technologies, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du portefeuille de financement d'équipements informatiques et d'équipements connexes de Macquarie Equipment Finance Ltd. (« Macquarie »), une société de financement d'équipements basée à Toronto, en Ontario, et une filiale du groupe mondial de services financiers Macquarie Group Limited. La transaction a été conclue le 21 mars 2025. En plus de l'acquisition du portefeuille, les équipes des ventes et des opérations basées à Toronto qui se concentrent sur le financement d'entreprises chez Macquarie se joindront à CCA pour assurer un service à la clientèle transparent et la continuité opérationnelle.

Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de croissance de CCA et renforce son engagement à offrir un service à la clientèle exceptionnel et des solutions novatrices de financement d'équipements partout en Amérique du Nord.

« Les priorités de nos clients demeurent à l'avant-plan alors que nous nous intégrons à CCA Financial », a ajouté JD Christman, qui rejoint CCA depuis Macquarie à titre de vice-président directeur. « La réputation d'excellence de CCA améliorera les services et les solutions sur lesquels nos clients comptent. »

Dans le cadre de cette expansion, CCA ouvre un nouveau bureau à Toronto. Les ressources combinées fourniront une expertise locale et renforceront les partenariats avec les clients et les fournisseurs dans toute la région. Grâce à une offre de services élargie, à un soutien à la clientèle axé sur la technologie et à des relations améliorées avec les fournisseurs, CCA est bien placée pour accélérer sa croissance et offrir une plus grande valeur sur le marché nord-américain.

À propos de CCA Financial

CCA Financial est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de financement d'équipements et de technologies en Amérique du Nord, offrant des solutions de location et de financement personnalisées à des entreprises dans un large éventail d'industries. Depuis plus de cinq décennies, CCA Financial s'associe à des organisations pour stimuler la croissance et l'efficacité opérationnelle grâce à des programmes flexibles et axés sur le client. Pour en savoir plus sur CCA, consultez le site www.ccafinancial.com.

À propos de Macquarie Equipment Finance Ltd.

Macquarie Equipment Finance Ltd. est une société de financement d'équipements établie à Toronto, en Ontario, et une filiale de la société mondiale de services financiers Macquarie Group. Depuis plus de 20 ans, Macquarie Equipment Finance offre des solutions de financement et de gestion d'actifs spécialisées aux entreprises et au gouvernement pour répondre à leurs besoins de croissance. Pour en savoir plus sur Macquarie Group, consultez le site www.macquarie.com.

Personne-ressource pour les médias :

Liz Anderson

CCA Financial

[email protected]

www.CCAFinancial.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2652241/CCA_Financial_Logo.jpg

SOURCE CCA Financial, Inc.