NINGDE, Chine, 28 août 2022 /CNW/ - Le 27 août, CATL et SERES ont annoncé conjointement que les batteries Qilin alimenteront les nouveaux modèles AITO. Les deux parties ont signé un accord de coopération stratégique à long terme d'une durée de cinq ans, qui prévoit que tous les modèles de véhicules électriques AITO seront équipés de batteries de CATL.

La conclusion de l'accord de coopération stratégique consiste en la mise à niveau globale du partenariat que les deux parties ont établi en 2021. Les batteries Qilin qui seront utilisées sur les nouveaux modèles AITO tirent parti de la technologie CTP de troisième génération de CATL. Elles représentent le niveau d'intégration le plus élevé au monde pour les systèmes de batteries. Avec une efficacité d'utilisation du volume sans précédent de 72 % et une densité énergétique allant jusqu'à 255 Wh/kg, celle-ci peut offrir une gamme de plus de 1 000 km en un rien de temps. De plus, en adoptant la technologie de refroidissement de grande surface novatrice, les batteries Qilin peuvent prendre en charge un démarrage à chaud en 5 minutes et un chargement rapide en 10 minutes. Les modèles avec batterie Qilin augmenteront l'autonomie de 10 %, ce qui permettra une amélioration globale de la portée, du chargement rapide, de la sécurité, de la durée de vie, de l'efficacité et de la performance à basse température.

Richard Yu, directeur exécutif et chef de la direction de Huawei Consumer BG et chef de la direction des solutions automobiles intelligentes de Huawei, déclare ce qui suit : « La qualité élevée des produits, l'expérience positive des consommateurs et l'excellence du service sont les principales raisons qui expliquent l'attractivité des modèles AITO pour la clientèle. Huawei, SERES et CATL sont tous déterminés à créer des technologies novatrices et des produits de haute qualité. Nous continuerons d'innover et de doter les modèles AITO des technologies de pointe les plus puissantes, pour ainsi offrir aux consommateurs une véritable expérience de conduite intelligente. »

« CATL est un chef de file mondial des technologies novatrices », dit pour sa part Zhang Xinghai, fondateur et président de SERES. « Ses atouts technologiques et son expérience de la production de masse ne sont un secret pour personne. Je suis d'avis que grâce aux nouvelles technologies énergétiques sophistiquées et aux capacités exceptionnelles de fabrication intelligente de SERES, de même qu'aux technologies de pointe de Huawei dans l'industrie des TIC et aux dernières batteries Qilin de CATL, les nouveaux modèles AITO offriront aux clients une expérience de conduite unique. »

« La signature de l'accord de coopération stratégique à long terme témoigne de notre détermination à tirer parti des technologies de pointe en matière de batteries de traction pour permettre à nos partenaires de bâtir une marque automobile haut de gamme à l'échelle mondiale. Elle démontre également notre confiance en notre réussite à l'ère des véhicules électriques intelligents, qui est rendue possible par nos efforts communs », explique Robin Zeng, fondateur et président de CATL.

Il ne faut que 65 jours à CATL pour dévoiler les modèles produits en série avec batterie Qilin une fois cette dernière mise en marché. Voilà qui illustre bien l'engagement de CATL à répondre à la demande du marché et des clients pour des batteries hautement sécuritaires à longue portée offrant une capacité de recharge ultra rapide. Une autre étape est ainsi franchie dans la conception de véhicules électriques intelligents visant à accélérer la transition vers les véhicules électriques.

