À l'heure actuelle, il est possible de louer un bloc Choco-Seb pour 399 yuans par mois. Ce tarif sera ajusté automatiquement selon les différents niveaux de consommation d'énergie des utilisateurs. La capacité de chargement du service de remplacement de batterie à la station est presque la même que celle du service de chargement rapide, et elle est sujette à un réglage dynamique selon l'emplacement de la station et les plages horaires. La solution de remplacement de batterie EVOGO de CATL permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs de véhicules électriques d'avoir accès à une expérience de ravitaillement pratique.

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), filiale en propriété exclusive de CATL, a établi une collaboration globale mutuellement profitable avec de multiples partenaires par l'entremise de sa stratégie de partenariat avec la ville. Toutes les parties impliquées ont uni leurs forces pour coopérer dans les domaines de la technologie, des ressources et des services afin de faciliter la construction d'un réseau de remplacement de batterie et de promouvoir les modèles de véhicules EVOGO à Xiamen.

Dans l'avenir, CATL s'associera à d'autres partenaires pour lancer davantage de modèles de véhicules EVOGO et fournir des services EVOGO dans un plus grand nombre de villes. Allons-y avec EVOGO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1798496/1.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]