Grâce aux progrès de la technologie des batteries et à l'amélioration importante de la performance globale des batteries pour VE, l'industrie a atteint une grande autonomie de conduite pour les véhicules électriques. À l'heure actuelle, l'anxiété liée à la recharge rapide est devenue le principal obstacle qui empêche les consommateurs de passer aux véhicules électriques. En se concentrant sur la nature même de l'électrochimie, CATL poursuit son innovation en matière de matériaux, d'électrochimie et de structure de système de manière globale, en atteignant un chargement super-rapide, une densité d'énergie élevée et un haut niveau de sécurité, le tout de manière créative. Shenxing va au-delà des limites du rendement de la chimie lithium-fer-phosphate, chef de file de l'innovation dans l'industrie des batteries.

Redéfinir les batteries au lithium-fer-phosphate pour atténuer l'anxiété liée à la charge

Accélération de l'extraction des ions lithium. Shenxing tire parti de la technologie de cathode de super-réseau électronique et du matériau de cathode LFP entièrement nanocristallisé pour créer un super-réseau électronique, qui facilite l'extraction des ions lithium et la réponse rapide aux signaux de chargement.

Amélioration du taux d'intercalation des ions lithium. Pour l'innovation en graphite, la plus récente technologie d'anneau ionique rapide de deuxième génération de CATL est utilisée pour modifier les propriétés de la surface en graphite, ce qui augmente les canaux d'intercalation et raccourcit la distance d'intercalation pour les ions lithium, créant ainsi une voie expresse pour la conduction du courant. De plus, une électrode multicouche a été développée pour atteindre un équilibre parfait entre une charge rapide et une longue portée.

Diminution de la résistance du mouvement des ions lithium. CATL a mis au point une toute nouvelle formulation d'électrolyte supraconductrice, qui réduit efficacement la viscosité de l'électrolyte et améliore la conductivité. De plus, CATL a amélioré le film SEI ultrafin afin de réduire la résistance du mouvement lithium-ion.

Amélioration du taux de transmission des ions lithium : En ce qui concerne le séparateur, CATL a réduit la résistance à la transmission des ions lithium avec une porosité élevée et une distance de transmission moyenne raccourcie.

Améliorer les performances globales en matière de vitesse de charge, de portée et de sécurité

En plus d'atteindre la charge super-rapide 4C, Shenxing atteint également une longue distance de conduite, une charge rapide sur une large gamme de températures et un haut niveau de sécurité grâce à une innovation structurelle et à l'utilisation d'algorithmes intelligents.

Portée de plus de 700 km. CATL a mis au point une technologie de regroupement tout-en-un avant-gardiste en plus de l'intégration du faisceau transversal interne et des plaques d'extrémité de sa technologie CTP 3.0, ce qui lui a permis d'atteindre une intégration et une efficacité de regroupement élevées. Cela permet à Shenxing d'atteindre une portée de plus de 700 km, dépassant les limites de performance de la chimie des LFP.

Charge normale à basse température. À température ambiante, Shenxing peut charger jusqu'à de 0 à 80 % en 10 minutes. Pendant ce temps, CATL tire parti de la technologie de contrôle de la température des cellules sur les plateformes du système pour s'assurer que les cellules se réchauffent rapidement jusqu'à la plage optimale de température de fonctionnement, permettant une charge de 0 à 80 % en seulement 30 minutes à -10 °C, et des performances d'accélération de 0 à 100 km/h sans compromis à basse température.

La sécurité d'abord. L'électrolyte modernisé et le séparateur avec un revêtement très sécuritaire sont utilisés pour fournir une double protection à la batterie Shenxing. En régulant le champ de température global à l'intérieur des cellules à l'aide d'algorithmes intelligents, CATL a mis au point un système de test des défaillances en temps réel qui peut résoudre les problèmes engendrés par le ravitaillement rapide, permettant un haut niveau de sécurité pour la batterie de Shenxing.

Atteindre la production de masse d'ici la fin de 2023, inaugurant l'ère de la recharge superrapide

« L'avenir de la technologie des batteries pour VE doit demeurer solidement ancré à la frontière technologique mondiale ainsi qu'aux avantages économiques », a déclaré Wu Kai, scientifique en chef, CATL, lors de l'événement de lancement. « Au moment où les consommateurs de véhicules électriques passent d'utilisateurs pionniers à utilisateurs ordinaires, nous devrions rendre les technologies de pointe accessibles à tous et permettre à chacun de savourer les fruits de l'innovation. »

Grâce à ses atouts dans le domaine de la fabrication extrême, CATL a réussi à transférer rapidement la technologie du laboratoire au marché, permettant ainsi la production de masse rapide de la batterie Shenxing. Selon Gao Huan, directeur technique de CATL China E-car Business, la production de masse de la batterie Shenxing sera terminée d'ici la fin de l'année, et les premiers véhicules électriques équipés de Shenxing seront disponibles sur le marché au premier trimestre de l'année prochaine.

Le lancement de la batterie Shenxing marque une autre étape importante dans le développement de la technologie des batteries pour VE et accélérera la transition globale vers la mobilité électronique à l'échelle mondiale. À l'avenir, en adhérant à la philosophie de rendre la technologie accessible à tous, CATL continuera de promouvoir l'adoption à grande échelle des technologies de pointe, en apportant des contributions exceptionnelles à la transition énergétique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187318/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187320/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187322/image3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187324/image4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187326/image5.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]