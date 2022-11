OSAKA, Japon, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (« CATL ») et VinFast Trading & Manufacturing Joint Stock Company (« VinFast ») ont annoncé aujourd'hui un protocole d'entente (PE) pour une coopération stratégique mondiale visant à accroître la collaboration dans des domaines comme les châssis planche à roulettes CIIC (châssis intelligents intégrés de CATL).

Robin Zeng, fondateur et président du conseil d'administration de CATL, et M. Pham Nhat Vuong, président du conseil d'administration de Vingroup et de VinFast, ont assisté à la cérémonie de signature du PE. Selon l'accord, CATL et VinFast ont l'intention d'explorer diverses formes de coopération sur le châssis planche à roulettes CIIC, en plus de la coopération actuelle pour l'approvisionnement en batteries CTP (cell-to-pack, cellules à bloc-batterie) entre les deux entreprises, ce qui permettra à VinFast d'accéder rapidement au marché mondial.

Le châssis planche à roulettes CIIC intègre des blocs-batteries, des moteurs électriques et d'autres unités essentielles en une seule couche au bas du véhicule, ce qui réduit les coûts d'achat et la consommation d'énergie tout en maximisant l'espace de l'habitacle.

En plus de la collaboration sur les batteries CTP et le châssis planche à roulettes, CATL est prête à coopérer avec VinFast dans d'autres domaines, favorisant ainsi l'innovation en matière de batteries et la transition vers la mobilité électrique.

En tirant parti des batteries de pointe de CATL, les véhicules électriques (VE) novateurs de VinFast atteindront de nouveaux sommets en matière d'autonomie, de sécurité et de conduite intelligente. La coopération permettra également à CATL d'améliorer sa présence mondiale, en particulier sur les marchés émergents, et de promouvoir l'application des nouvelles technologies de VE.

Cette coopération accrue permettra aux deux entreprises de promouvoir l'innovation en matière de technologies de batteries et de mobilité électrique mondiale, contribuant ainsi à l'élan mondial en faveur de la transition énergétique et des objectifs de carboneutralité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1933406/image_1.jpg

