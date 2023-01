Le laboratoire CATL lance l'initiative visant à obtenir le statut de programme de données d'essais témoins de UL Solutions pour UL 9540A, ce qui permet à l'entreprise d'offrir des tests complets sur les systèmes de stockage d'énergie par batterie.

Cette nouvelle collaboration ouvre la voie à un déploiement plus sûr et plus répandu de sources d'énergie renouvelable carboneutres.

NINGDE, Chine, le 19 janv. 2023 /CNW/ -- Le 17 janvier, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un chef de file mondial des technologies novatrices en matière d'énergie, et UL Solutions, un chef de file mondial en matière de sciences appliquées à la sécurité, ont annoncé un protocole d'entente (PE) pour une coopération stratégique visant à aider à favoriser un déploiement et une utilisation plus sécuritaires des systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) et des batteries de véhicules électriques (VE).

Comme élément clé de l'entente, le laboratoire de batteries de CATL lancera le processus visant à obtenir le statut de programme de données d'essais témoins de UL Solutions afin de tester la norme UL 9540A, la norme qui régit la méthode d'essai pour l'évaluation de la propagation du feu dans les cas d'emballements thermiques dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Une fois qu'UL Solutions lui aura décerné le statut de programme de données d'essais témoins, CATL sera autorisée à effectuer des tests du programme de données d'essais témoins dans ses installations d'essai sous la supervision du personnel de UL Solutions, ce qui améliorera l'efficacité et raccourcira le délai de mise sur le marché pour la certification et l'essai des produits de batterie.

En tant que première entreprise en Chine à lancer le programme de données d'essais témoins d'UL Solutions pour UL 9540A, CATL dispose de capacités de test et de vérification diversifiées, et a déjà obtenu le statut de programme de données d'essais témoins auprès d'UL Solutions pour effectuer des essais selon la norme UL1973, qui régit les batteries utilisées dans les applications de puissance auxiliaire mobiles ou stationnaires, la norme UL 9540, qui régit les systèmes et équipements de stockage d'énergie et la norme UL 2580, qui régit les batteries pour l'utilisation des VE.

EnerOne, le produit phare de CATL, et EnerC, le système de batteries refroidies par liquide dans un conteneur de CATL, a reçu la dernière version du rapport d'essai UL 9540A, faisant de CATL la première entreprise en Chine à recevoir un tel rapport d'essai en cellule, module, unité et niveau d'installation par UL Solutions.

Les deux parties tireront également parti de leur expertise pour mener une coopération approfondie dans l'exploration plus approfondie de la sécurité des batteries au lithium-ion et offrir des conseils sur l'élaboration de normes relatives aux batteries de SSEB et de VE. Les deux entreprises collaboreront également pour explorer la réduction de l'empreinte carbone et dans le cadre d'autres efforts en matière de développement durable.

« Les technologies de stockage des batteries sont essentielles pour accélérer la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et joueront un rôle de plus en plus crucial dans la lutte contre les changements climatiques et les émissions de carbone, a déclaré Weifang Zhou, vice-président directeur et président d'Essais, inspection et certification chez UL Solutions. Nous sommes ravis de notre collaboration avec CATL et de la façon dont nous nous associons pour faire progresser les systèmes de stockage d'énergie par batteries et les applications des batteries de VE, ainsi que leur potentiel en matière de sécurité et de rendement. »

« En coopérant avec UL Solutions, nous nous réjouissons à l'idée d'améliorer la science et l'intégralité des essais de sécurité des systèmes de stockage d'énergie, ce qui nous permettra de renforcer encore davantage nos capacités de mise à l'essai et de validation des systèmes de stockage d'énergie, a déclaré LiBin Tan, vice-président de CATL. Nous tirerons davantage parti de nos technologies de pointe en matière de batteries pour faciliter le déploiement et l'utilisation sécuritaires des systèmes de stockage d'énergie, accélérant ainsi la transition énergétique mondiale et créant un avenir plus sain et prometteur pour tous. »

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]