CATL partage sa technologie CTP (cell-to-pack) avec MOBIS dans le cadre de l'entente.

L'entente comprend également l'approvisionnement de produits CTP connexes en Corée du Sud et sur le marché mondial.

Le partenariat technologique aidera les deux parties à renforcer leur avantage concurrentiel à l'international.

NINGDE, Chine, 27 octobre 2021 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) et Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) ont signé une entente de licence et de partenariat technologique, dans le cadre de laquelle CATL présentera et révélera sa technologie CTP (cell-to-pack, ou cellule à bloc-batterie) à MOBIS et soutiendra l'offre de produits CTP connexes de l'entreprise en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier.