CATL et Ford annoncent une coopération stratégique mondiale pour la promotion des véhicules électriques à travers le monde

CATL et Ford conviennent de développer une coopération stratégique mondiale couvrant l'approvisionnement en batteries pour l'Amérique du Nord, l' Europe et la Chine.

et la Chine. Les deux entreprises ont l'intention d'explorer conjointement de nouvelles occasions d'affaires dans le monde entier pour y promouvoir les véhicules électriques (VE).

Dans le cadre d'accords distincts, CATL fournira des blocs-batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) pour deux véhicules de Ford, les Mustang Mach-E nord-américains l'an prochain et les F-150 Lightning nord-américains au début de 2024, créant ainsi une capacité encore plus importante pour les produits fortement demandés par les clients.

NINGDE, Chine, 21 juillet 2022 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (« CATL ») et Ford Motor Company (« Ford ») ont annoncé aujourd'hui un protocole d'entente non contraignant qui définit une coopération stratégique mondiale, comprenant le fait de fournir des batteries à la Chine, à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

Dans le cadre d'accords distincts, CATL fournira également des blocs-batteries LFP complets pour les modèles nord-américains de Mustang Mach-E dès l'an prochain, ainsi que pour les F-150 Lightning nord-américains au début de 2024. Alimentés par le système de batterie LFP de CATL, qui se caractérise par une longue durée de vie et une stabilité thermique, les modèles Ford susmentionnés offriront des performances exceptionnelles en matière d'adaptabilité de la température.

La technologie CTP (cell-to-pack, ou cellule à bloc-batterie) intègre directement les cellules dans les blocs-batteries, permettant à ceux-ci d'améliorer la densité énergétique du système. De plus, la fabrication est simplifiée et les coûts sont réduits. La flexibilité de l'architecture des VE de Ford permet l'intégration efficace de la technologie CTP prismatique de CATL, ce qui offre la possibilité d'augmenter rapidement la capacité afin de répondre à la demande des clients.

Les deux entreprises prévoient de tirer parti de leurs atouts respectifs pour explorer conjointement de nouvelles occasions d'affaires dans le monde entier. En plus de fournir des batteries CTP à base de LFP à Ford, CATL a l'intention de coopérer activement avec le constructeur automobile en ce qui concerne d'autres technologies de batterie.

La coopération stratégique renforcée à l'échelle mondiale vise à générer de nouvelles possibilités pour les deux entreprises, leur permettant de créer des activités durables ainsi que de promouvoir les VE, et ainsi de contribuer aux objectifs mondiaux de carboneutralité.

