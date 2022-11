OSAKA, Japon, 11 novembre 2022 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) et Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) ont annoncé un protocole d'entente de coopération stratégique sur l'approvisionnement en batteries et les technologies liées aux batteries afin de promouvoir la mobilité électronique au Japon.

Dans le cadre de cet accord, CATL entend fournir un approvisionnement stable en batteries de véhicules électriques (VE) pour les VE de Daihatsu, un expert des voitures compactes et l'un des plus anciens fabricants automobiles du Japon.

TRO00405ok3

En rassemblant leurs avantages technologiques respectifs, CATL et Daihatsu ont l'intention de promouvoir l'application de technologies de batterie avancées, notamment CTP (cell-to-pack) et un système de gestion des batteries.

Grâce aux batteries de pointe de CATL, Daihatsu pourra accroître la production et la performance de VE abordables et de grande qualité non seulement au Japon, mais aussi dans les marchés émergents. La coopération accélérera la transition de Daihatsu vers une production électrifiée, ce qui l'aidera à atteindre les objectifs de carboneutralité à long terme.

Le partenariat marque une autre étape importante pour l'empreinte mondiale de CATL, car il lui permettra d'explorer diverses formes de coopération sur les marchés régionaux, y compris le Japon et l'Asie du Sud-Est, favorisant ainsi l'élan mondial pour la transition vers l'électromobilité et les objectifs de carboneutralité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943694/TRO00405ok3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]