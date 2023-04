SHANGHAI, 19 avril 2023 /CNW/ - Le 18 avril, à l'occasion du 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai (Auto Shanghai), CATL a annoncé son plan visant à atteindre la carboneutralité dans ses activités de base d'ici 2025 et dans toute la chaîne de valeur des batteries d'ici 2035.

« Chez CATL, nous considérons que la carboneutralité est notre responsabilité, et l'atteinte de cet objectif démontre nos capacités et nous ouvre plus de possibilités », a déclaré Jiang Li, secrétaire du conseil d'administration de CATL, lors de l'événement de lancement de la stratégie de carboneutralité de l'entreprise, qui a lieu le premier jour du salon Auto Shanghai. Le volume des ventes de batteries au lithium-ion de CATL a grimpé à 289 GWh en 2022. Selon SNE Research, CATL détenait respectivement 37 % et 43,4 % du marché mondial des batteries de véhicules électriques et des batteries de stockage d'énergie. Par conséquent, le plan de carboneutralité de CATL est le plus ambitieux de l'industrie des batteries au lithium-ion.

Pour atteindre ses objectifs de carboneutralité, CATL, s'appuyant sur ses quatre systèmes d'innovation, s'appliquera à réduire son empreinte carbone dans cinq domaines clés, à savoir l'exploitation minière, les matières premières en vrac, les matériaux des batteries, la fabrication de cellules, et les systèmes de batteries. Entre-temps, CATL fait la promotion active du programme CREDIT dans sa chaîne d'approvisionnement. CREDIT est un programme d'audit de la chaîne de valeur durable lancé par CATL pour plus de transparence et qui englobe un mécanisme de gestion du développement durable, un code d'éthique commerciale, la protection de l'environnement, les pratiques de travail et l'approvisionnement responsable. CATL espère tirer parti de ce programme pour sensibiliser davantage ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement au développement durable et les aider à explorer les possibilités dans ce domaine.

Cette année, au salon Auto Shanghai, CATL a également présenté des renseignements détaillés sur le passeport de batterie, un double numérique de la batterie physique qui contient les données sur la batterie, les matériaux de fabrication, les facteurs ESG et la chaîne d'approvisionnement. Le passeport de batterie est un programme pilote lancé par Global Battery Alliance, et à l'avenir, les consommateurs pourront voir les diverses informations d'une batterie en scannant le code QR sur le passeport de la batterie, ce qui leur permettra d'acquérir les données nécessaires pour choisir des batteries à faible émission de carbone et responsables. En tant que membre du nouveau conseil d'administration de la Global Battery Alliance, CATL participera activement à l'élaboration et à l'amélioration de la réglementation relative aux passeports de batterie afin de contribuer à la transparence de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, à la gestion de la traçabilité du cycle de vie de la batterie et au recyclage.

Ces dernières années, CATL a déployé des efforts inlassables pour poursuivre le développement écologique. En 2019, l'entreprise s'est positionnée à l'avant-garde de l'industrie en matière de traçage des matières premières grâce à l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs. Son usine de Yibin est devenue la première usine de batteries carboneutres de l'industrie en 2021 et a reçu la certification de carboneutralité en 2022. CATL a fait progresser plus de 400 projets d'économie d'énergie en 2022, évitant ainsi 450 000 tonnes d'émissions de carbone et augmentant la proportion de consommation d'électricité verte à 26,60 %. Grâce à une série d'innovations technologiques et à l'accumulation d'expériences, CATL s'est non seulement dotée d'une compétitivité de premier plan en matière de carboneutralité au pays et à l'étranger, mais elle a également insufflé de la vitalité au développement de haute qualité de l'industrie.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

