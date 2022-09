CATL conclut de multiples accords avec les FEO au salon IAA Transportation et renforce son engagement à l'égard de l'électrification des transports

CATL a remporté le prix Daimler Truck Supplier pour ses systèmes de batterie de pointe, qui seront utilisés sur le nouveau camion eActros LongHaul.

Un accord de partenariat stratégique est conclu entre CATL et Trailer Dynamics afin de promouvoir le transport électrique longue distance pour une logistique carboneutre en Allemagne.

CATL a également signé un protocole d'entente pour la distribution avec KYBURZ Suisse afin de promouvoir l'électrification de diverses applications commerciales.

HANOVER, Allemagne, 25 septembre 2022 /CNW/ - Au salon IAA Transportation 2022, CATL, un chef de file mondial des nouvelles technologies innovantes en matière d'énergie, a conclu des accords de coopération avec de nombreux clients fabricants d'équipement d'origine (FEO) de premier plan et a remporté le prix Daimler Truck Supplier à la foire, démontrant davantage ses capacités d'innovation et ses réalisations dans le secteur des nouvelles énergies.

« Chez CATL, nous sommes déterminés à offrir des technologies et des solutions novatrices qui permettent un avenir plus durable pour l'humanité et nos partenaires. Le salon IAA Transportation 2022 représente une occasion importante de démontrer les forces de notre technologie et de nos produits et d'élargir notre réseau de partenariat mondial », a déclaré Li Xiaoning, président directeur de l'application commerciale outre-mer à CATL. « Nous sommes fiers d'être l'un des principaux moteurs de l'évolution de l'industrie dynamique des véhicules commerciaux, aux côtés d'autres chefs de file mondiaux. »

CATL a remporté le prix Daimler Truck Supplier dans la catégorie « Innovation » pour le développement et la production de systèmes de batterie haute tension à la fine pointe de la technologie, d'une autonomie allant jusqu'à 500 kilomètres, d'une durée de vie extrêmement longue et d'une capacité de recharge rapide. Les systèmes de batterie seront utilisés dans le nouveau camion eActros LongHaul, qui a été dévoilé au salon IAA cette année.

C'est la première fois que Daimler Truck présente son prix du fournisseur en tant qu'entreprise indépendante. Ce prix récompense CATL pour ses performances supérieures à la moyenne et sa coopération dans un esprit de partenariat.

Lors de l'exposition, CATL a renforcé sa coopération avec de nombreux FEO de premier plan du secteur. Elle a signé un accord de partenariat stratégique avec Trailer Dynamics, l'entreprise allemande en démarrage qui façonne le transport électrique longue distance pour une logistique carboneutre avec la remorque électrique. Trailer Dynamics a l'intention d'utiliser les produits du système basé sur la plateforme CATL dans ses projets de remorque électrique avec des configurations de différentes dimensions de capacité de kilowattheures.

Équipée d'un système de batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) à base de cellule à bloc-batterie (CTP), qui se caractérise par une durée de vie exceptionnellement longue et une grande stabilité thermique, la semi-remorque offre une efficacité et une performance de véhicule accrues, une consommation de carburant plus faible et, par conséquent, des émissions de carbone plus faibles.

Trailer Dynamics et CATL prévoient aussi collaborer étroitement afin d'étendre les produits de remorque électrique aux principaux marchés spécialisés, d'explorer des solutions d'échange de batteries pour les remorques électriques et de mettre en place des mesures plus coordonnées pour réduire les émissions de carbone.

Lors de l'exposition IAA de cette année, CATL a également signé un protocole d'entente pour la distribution avec KYBURZ Suisse, le plus grand fabricant de véhicules électriques en Suisse. Les deux entreprises ont l'intention de conclure un accord de distribution pour promouvoir la vente des produits de CATL.

Sur la base des besoins pratiques du développement des affaires en Suisse, les deux parties ont l'intention d'étendre la coopération actuelle à davantage de projets d'applications d'électrification, favorisant ainsi l'électrification des transports en Europe.

KYBURZ met au point, produit et distribue des véhicules électriques de grande qualité pour les entreprises de livraison, l'industrie et les particuliers. Les véhicules électriques à trois roues de l'entreprise destinés à la livraison postale font désormais partie intégrante du paysage routier dans de nombreux pays.

Caractérisés par une forte densité énergétique, une longue durée de vie, une grande fiabilité et à sa capacité d'adaptation à divers environnements difficiles, les produits de CATL présentés au salon contribueront à faire progresser l'électrification dans le secteur des transports avec des partenaires du monde entier. CATL annoncera bientôt d'autres partenariats dans le domaine de l'électrification pour les applications commerciales.

Les technologies et les produits novateurs de CATL ont été bien accueillis par le marché, et la société a établi et a renforcé des partenariats avec des FEO de premier plan dans le domaine des applications commerciales, notamment Daimler Truck, VWCO, Yutong, FAW Group, Dongfeng et King Long.

