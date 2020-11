La très attendue campagne des fêtes commence avec le lancement de la « centrale des fêtes » sur le site labaie.com

TORONTO, le 2 novembre 2020 /CNW/ - Cette année, les fêtes seront un peu différentes. Mais aujourd'hui plus que jamais, La Baie d'Hudson croit en l'importance de célébrer les moments qui nous rassemblent. Avec un peu d'aide de nos amies Catherine O'Hara et Annie Murphy, lauréates d'un prix Emmy en 2020 et vedettes de l'émission Schitt's Creek, La Baie d'Hudson invite tous les Canadiens à adopter l'esprit festif des passionnés des fêtes dans le cadre de sa campagne 2020, « Place à la joie ». Que vous soyez des traditionalistes, des fanfarons, des casaniers ou des rassembleurs des fêtes ou encore des modernistes festifs, célébrons tous de manière à apporter joie et bonheur en cette saison.

« J'ai grandi à Toronto au sein d'une famille nombreuse, et chaque année, j'étais émerveillée par la magnifique vitrine des fêtes du magasin La Baie d'Hudson. J'étais également ravie de savoir que mon père et ma mère y achèteraient nos cadeaux de Noël! Je suis donc très heureuse de me joindre à cette campagne festive célébrant les Canadiens et leurs fêtes colorées », mentionne Catherine O'Hara.

« La magie du temps des fêtes sème la joie et c'est ce sur quoi la campagne Place à la joie de La Baie d'Hudson met l'accent », ajoute Annie Murphy. Pour moi, cette joie est à son comble lorsque je regarde en sanglotant le film La vie est belle, devant le sapin de Noël familial.

« Nous savons que les Canadiens ont besoin d'un peu d'optimisme et de joie à l'approche de la saison des fêtes », précise Meghan Nameth, chef du marketing à La Baie d'Hudson. « Nous avons pris le pouls de nos clients afin de comprendre leur état d'esprit, de savoir quelles sont leurs priorités et de découvrir ce dont ils ont envie et ce qui compte le plus pour eux. Nous espérons que l'humour léger de deux des actrices préférées des Canadiens, associé à la nostalgie de nos vitrines et à nos merveilleuses idées-cadeaux, contribuera à rendre plus scintillante cette saison des fêtes. »

Vous pouvez voir dès maintenant les messages publicitaires de 15 et de 30 secondes sur toutes les plateformes numériques de La Baie d'Hudson ainsi qu'à la télévision, durant les heures de grande écoute.

CENTRALE DE FÊTES ET IDÉES-CADEAUX

La toute première centrale des fêtes de La Baie d'Hudson présente un contenu inspirant qui facilite plus que jamais le magasinage grâce à une expérience immersive à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau. Que ce soit en ayant à l'esprit un échange de cadeaux, un repas virtuel élégamment décoré avec la famille et les amis ou le bien-être et les soins personnels, la centrale des fêtes de La Baie d'Hudson et le guide d'idées-cadeaux Place à la joie ont été conçus en pensant aux clients occupés, pour leur permettre de mettre un peu de couleurs dans leur magasinage des fêtes pour chaque personne de leur liste (y compris eux-mêmes!).

POUR LES TRADITIONALISTES DES FÊTES

Cultivez la nostalgie des fêtes en créant des souvenirs à l'aide de plats de cuisson Anna Olson, en ornant de guirlandes des arbres de Noël, en vous plongeant dans l'ambiance des fêtes avec un décor du marché des fêtes de La Baie d'Hudson ou en plaçant sur la table de la vaisselle qui contribuera à créer le cadre parfait d'un rassemblement spécial à la maison.

POUR LES FANFARONS DES FÊTES

Offrez de l'éclat et du glamour. Avec des sacoches et des richelieus élégants, des pantalons en coutil et des chandails en mélange de coton de Club Monaco, de chic bottes au genou Shultz, de joliesrobes à plis et un haut court à manches bouffantes Rotate par Birger Christensen, vous aiderez vos fanas de mode à faire tourner les têtes!

POUR LES MODERNISTES FESTIFS

Des idées audacieuses et colorées, comme le parfait ensemble de rouge à lèvres DIOR, un luxueux parfum Tiffany & Co. ou encore la palette d'ombres à paupières Yves Saint Laurent apporteront une touche d'éclat.

POUR LES RASSEMBLEURS DES FÊTES

Créez des moments importants avec les personnes que vous aimez. Voici en quoi consiste la soirée parfaite : un pyjama HBC Stripes x Sesame Street, des jeux de société comme le Monopoly ou le Scrabble et des articles de cuisine qui vous aideront à faire le parfait maïs soufflé ou le plus onctueux des chocolats chauds.

POUR LES CASANIERS DES FÊTES

Aidez vos proches à décompresser en leur offrant des vêtements de détente confortables Lazypants et des pantoufles UGG ou encore des articles pour la maison comme des bougies, une cafetière, des oreillers moelleux ou une couverture lestée Distinctly Home. Leur foyer deviendra leur sanctuaire hivernal!

DÉCOUVREZ LES CHOIX DE CATHERINE ET ANNIE.

Laissez-vous inspirer par les coups de cœur de Catherine et Annie. On y retrouve l'emblématique couverture à points de La Baie d'Hudson, les bottes Dr. Martens, une montre classique Movado et des essentiels d'hiver comme de luxueux chandails en cachemireet des manteaux pour chien pour aller se promener au parc.

DES CADEAUX QUI FONT DU BIEN

Voici Patrick, notre ourson caritatif 2020. Patrick porte le nom de Sir Patrick Ashley Cooper , 30 e gouverneur de la Compagnie de la Baie d' Hudson (1931-1952). La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' Hudson pour soutenir sa mission, qui vise à améliorer la vie des Canadiens.

, 30 gouverneur de la Compagnie de la Baie d' (1931-1952). La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' pour soutenir sa mission, qui vise à améliorer la vie des Canadiens. Les mitaines rouges préférées de tous seront de retour le 21 novembre! Pour chaque paire de mitaines rouges de la collection Équipe Canada vendue au prix de 15 $, un montant de 3,90 $ sera remis à la Fondation olympique canadienne pour soutenir les athlètes canadiens.

vendue au prix de 15 $, un montant de 3,90 $ sera remis à la Fondation olympique canadienne pour soutenir les athlètes canadiens. Soutenez les créateurs canadiens en vous procurant des articles de la boutique INLAND, une plateforme de créateurs qui propose aux clients une collection d'articles soigneusement sélectionnés de créateurs d'ici émergents et issus de la diversité et d'artisans offrant des produits tendance et de qualité, à l'avant-garde de la mode.

Parfois, se sentir bien, c'est de ne pas avoir à faire de choix! Vous pourrez combler ceux pour qui il est difficile de dénicher un cadeau en vous procurant en magasin nos nouvelles cartes-cadeaux La Baie d' Hudson entièrement recyclables, faites de matières recyclées après consommation ou en leur faisant parvenir une carte-cadeau virtuelle que vous pouvez acheter à labaie.com.

À VOTRE SERVICE

Nous sommes là pour vous donner un coup de main pendant l'effervescente période des fêtes. Pour prendre connaissance de tous les services offerts à La Baie d'Hudson durant les fêtes, cliquez ici.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.

