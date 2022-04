Catastrophe évitée par des ingénieurs du Gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 24 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'affaissement routier qui s'est produit hier à Drummondville sur l'autoroute 20, l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) a fourni l'un des très rares ingénieurs parmi ses rangs ayant de l'expérience en excavation sans tranchée et en forage horizontal - la manœuvre dont il est question sur l'autoroute.

Notons que parmi les ingénieurs du Gouvernement du Québec, seulement deux ingénieurs détiennent l'expertise de pointe nécessaire en excavation sans tranchée et en forage horizontal, un nombre alarmant bas qui met en lumière la faiblesse de l'expertise interne du Gouvernement et son incapacité à recruter et à retenir les experts.

« Heureusement pour le MTQ que l'un de ces deux ingénieurs était disponible pour intervenir rapidement. Bref, encore une fois cela démontre que l'expertise ne tient qu'à un fil. Nous avons encore évité le pire de peu. » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

L'APIGQ est présentement en grève générale illimitée pour dénoncer le retard salarial démesuré des ingénieurs du Gouvernement du Québec comparativement aux autres ingénieurs du secteur public et des municipalités. « Nous avons collaboré proactivement avec les services essentiels et fourni sans délai les ingénieurs nécessaires malgré notre grève. Pour nous, c'est clair, nous ne ferons aucun compromis à la sécurité du public. » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APGQ.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente plus de 1 800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Renseignements: Pour toute information ou demande d'entrevue : Anna Fernandes, [email protected], 514 973-6016